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溫網／挑戰大滿貫「十全十美」 謝淑薇女雙爭冠對決前搭檔
挑戰溫布頓第5座女雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，和拉脫維亞女雙搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）4強賽力退頭號種子捷克、美國聯軍絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／湯森（Taylor Townsend），「報仇」成功拿到決賽門票，台灣時間今天晚上8點將登上中央球場，和前搭檔比利時梅騰絲（Elise Mertens）／俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）爭奪最後金盃。
謝淑薇生涯已經奪下7座大滿貫女雙金盃和2座混雙冠軍，今晚要挑戰生涯第10座大滿貫冠軍，尋求「十全十美」的對手一點也不陌生，她和梅騰絲2021年一起奪下溫網金盃，去年澳網兩人也攜手登頂、溫布頓一同打進4強。
溫布頓也是謝淑薇成績最耀眼的大滿貫，她生涯7座女雙大滿貫金盃就有4座是溫布頓拿下，包括2013年和中國「金花」迎接大滿貫首冠，2019年和捷克史翠可娃（Barbora Strycova）也登頂，2021年復出後和梅騰絲高捧金盃，2023年和史翠可娃重新聯手又奪冠，今年要挑戰和第4位不同搭檔在溫網捧冠，擦亮「百搭女王」招牌。
女雙決賽台灣時間今天晚上8點登場，壓軸的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）的男單決賽，不早於台灣時間深夜11點進行。
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