溫網／大滿貫100勝+完美第6冠 斯威雅蒂：連我自己都驚訝！

年僅24歲的波蘭前「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），今年溫布頓首度打進決賽已經突破個人在草地大滿貫最佳成績，台灣時間今天凌晨更只花57分鐘就以6：0、6：0拍下美國對手阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），第100場大滿貫勝利、第一座草地大滿貫金盃一併到手，讓她直呼「連自己都驚訝」。

斯威雅蒂生涯已握有4座法網金盃，今年雖尋求4連霸失利，但溫布頓馬上調整，7場比賽只有第二輪打滿3盤，其餘都是直落二，4強賽和決賽加起來更僅失2局，還有三盤賞給對手「貝果」，且決賽沒被逼出任何破發點。

迎接生涯第6座大滿貫金盃的斯威雅蒂形容，奪冠的感覺「非常不真實」，賽後記者會她再提到，很以自己為榮，「因為，妳會有如此預期嗎？我覺得網球持續讓我驚訝，我也一直讓自己驚喜。」

她不諱言溫布頓奪冠的情緒比法網更濃烈，「因為我知道在法網我可以打得很好，每年都能有很好表現。這裡，我不能確定，我同時也要證明自己。」她形容溫網和2022年拿下的美網金盃都超乎預期，她相信能登頂除了不斷努力，沒有太多壓力和包袱也是主因。

過往大滿貫決賽的紀錄中，只有德國「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）曾在1988年法網賞給白俄羅斯對手茲維列娃（Natasha Zvereva）兩個「貝果」，比賽僅僅進行34分鐘；今天斯威雅蒂寫下屬於自己的溫布頓歷史，且締造6度闖大滿貫決賽都奪勝的完美勝率，加入傳奇前輩寇特（Margaret Court）和莎莉絲（Monica Seles）行列，成為網球公開化年代後第3位前6場大滿貫打進決賽都捧冠的女將行列。

就算加上男選手，也只有「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的7冠排在前頭，今晚西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）也有機會追平斯威雅蒂的6闖大滿貫決賽都登頂紀錄。

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