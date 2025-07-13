溫網／去年資格賽就出局 單親美女將奪亞軍落淚感謝母親

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聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
走過低潮，美國女將阿尼西莫娃今年溫網打出代表作，生涯首度闖進大滿貫決賽。 美聯社
走過低潮，美國女將阿尼西莫娃今年溫網打出代表作，生涯首度闖進大滿貫決賽。 美聯社

走過低潮，美國女將阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）今年溫網打出代表作，4強賽更是3盤擊落白俄羅斯球后雅莎蘭卡（Aryna Sabalenka），生涯首度闖進大滿貫決賽，不料今天凌晨卻是遭波蘭前「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）連賞2個「貝果」，以尷尬身分留名，讓她忍不住數度落淚。

過往只有德國「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）曾在1988年法網決賽以兩個6：0橫掃白俄羅斯對手茲維列娃（Natasha Zvereva），比賽僅僅進行34分鐘；斯威雅蒂今年溫布頓決賽連拿12局寫下賽史紀錄，整場比賽也僅僅歷時57分鐘。

年僅23歲的阿尼西莫娃比賽後就已淚灑球場，頒獎典禮致詞再度落淚，不過她透露淚水和媽媽奧爾加（Olga Anisimova）有關，她特別感謝母親親自到場，17歲喪父的她說：「媽媽是我知道中最無私的人，她付出一切，讓我達到現在這一步。所以謝謝妳打破飛行的迷信，來到這裡。」

大滿貫決賽初體驗不如預期，阿尼西莫娃笑說肯定不是媽媽在現場而怯場，「這絕對不是我輸球的原因。我很開心可以和妳分享這時刻，高興妳能來見證。」她透露母親為了照顧家庭，很少能到現場看自己比賽，最後也透過現場麥克風深情告白，「我非常愛妳」。

阿尼西莫娃青少女時期就已展露光芒，2017年美網青少女決賽還擊敗上月法網奪冠的美國好手高芙（Coco Gauff），2年後就以職業選手身分打進法網8強，但2023年她宣布因心理狀態要暫別網壇。2024年回歸網壇時排名在400名外，不過她只花不到一年就讓世界排名回到前50，今年奪下多哈女網賽金盃後排名更升到世界第18位。

就連對手斯威雅蒂也向阿尼西莫娃說：「不管今天發生什麼事，妳該為付出的努力驕傲。」

去年資格賽就落馬，今年一路挺進決賽，阿尼西莫娃也感謝團隊整年來的照顧，「我知道我今天做得還不夠，但我會繼續努力，我也一直相信自己，希望有朝一日可以再回來這裡。」

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