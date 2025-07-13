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溫網／虐爆！斯威雅蒂連拿12局寫新猷 狂電黑馬奪首冠
波蘭前「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）不但打進生涯第一場溫布頓決賽，今天最終戰碰美國女將阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）更完全主宰戰局，連兩盤都賞給對手「鴨蛋」，以連拿12局之姿迎接金盃，寫下賽史紀錄，強勢奪下生涯第一座草地大滿貫金盃。
斯威雅蒂以第8種子身份參賽，除了第二輪打滿三盤，其餘場次都是直落2過關，4強賽碰東京奧運摘金的瑞士好手班希琪（Belinda Bencic）更只失2局，第二盤就賞給對手「貝果」。
列大會13種子的阿尼西莫娃，4強以三盤擊落白俄羅斯球后雅莎蘭卡（Aryna Sabalenka），生涯第一度打進大滿貫決賽，不料初體驗卻遭遇震撼教育，首盤一下場就被連破3個發球局，讓斯威雅蒂先下一城。
第二盤斯威雅蒂仍打得強勢，持續突破對手發球局，最終以再一個6：0迎接冠軍，開心仰躺在草地賽場享受特別時刻；這是她生涯第6座大滿貫，且在4座法網金盃以及2022年美網登頂後，完成所有場地大滿貫都有奪冠紀錄的成就。
過往只有德國「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）曾在1988年法網決賽賞給白俄羅斯對手茲維列娃（Natasha Zvereva）兩個「貝果」，比賽僅僅進行34分鐘；今天斯威雅蒂連拿12局寫下溫網紀錄，賽會也只進行57分鐘。
第一度大滿貫決賽體驗是遺憾結果，讓阿尼西莫娃淚灑球場，整理情緒後頒獎典禮致詞再度落淚。
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