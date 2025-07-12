溫網／第25冠持續卡關 約克維奇：希望不是最後一次參賽

在2023年美網拿下生涯至今最後一座大滿貫冠軍後，38歲的約克維奇（Novak Djokovic）過去兩年持續向獨居大滿貫史上最多冠的25冠發出衝擊卻持續卡關，在今天凌晨的溫網男單4強賽不敵世界球王辛納（Jannik Sinner）後，約克維奇也強調，希望這不會是他最後一次參加溫網。

生涯手握7座溫網冠軍的約克維奇，在2018至2022年4度參賽都拿下冠軍後，過去兩年卻接連在決賽不敵西班牙新生代好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），且不僅在溫網的奪冠數持續無法增加，在今年前三場大滿貫賽事都止步於4強後，大滿貫生涯奪冠數也持續卡在24冠，與澳洲傳奇女將柯爾特（Margaret Court）並列史上最多。

在今天溫網4強賽不敵辛納後，約克維奇也坦言身體確實有不少狀況，包括在第三盤開打前他也一度申請傷停處理左大腿不適的問題，「我盡一切努力進行訓練和準備，以便能在大滿貫賽事中打出最佳水準。但我想，儘管我今年或去年都沒能贏得冠軍，但我仍滿意自己在大滿貫賽事中繼續打出最佳表現，這是我職業生涯現階段最在意的比賽。」

對於日前曾在法網4強輸球後表示，將可能是最後一次參加紅土大滿貫賽事，約克維奇也在今天賽後被問到是否可能是最後一次參加溫網時，他則表示，「我希望這不會是我在中央球場的最後一場比賽，我不打算今天就結束我的溫網生涯，所以我肯定還會再回來至少一次，且肯定是在中央球場。」

約克維奇接著表示，他將與團隊和家人好好商量接下來的日程安排，以幫助他達到顛峰，而他也預計將會參加8月底在紐約登場的美網，繼續衝擊獨居25冠的紀錄。

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