溫網／對戰約克維奇5連勝 辛納將與阿爾卡拉斯爭冠

在衛冕者阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）率先搶下今年溫網男單首張決賽門票後，另外一場四強賽，世界球王辛納（Jannik Sinner）出戰約克維奇（Novak Djokovic）打出一面倒的優勢，最終以6：3、6：3、6：4收下對戰5連勝以及與阿爾卡拉斯爭冠的門票。

辛納與約克維奇在上月底的法網4強賽才碰頭，當時由辛納以直落三取勝，而兩人今天又在溫網4強賽交手，儘管賽前辛納處在對戰4連勝的狀態，但雙方過去兩度在溫網交手，都由約克維奇拿下勝利，這也讓辛納絲毫不敢掉以輕心。

不過今天辛納再戰生涯手握24座大滿貫冠軍的約克維奇卻展現絕佳狀態，在首盤第3局就率先破發，並在第9局約克維奇的發球局中打出激烈拉鋸，最終在該局的第三個破發點再度破發得手，首盤先以6：3拿下。

第二盤辛納乘勝追擊，開盤後又連保帶破連拿3局，反觀約克維奇卻因為非受迫性失誤偏高，在前兩盤打完後不但沒有取得任何破發點，還讓辛納再以6：3搶下第二盤。

在第三盤開打前，約克維奇也申請傷停按摩左大腿，儘管在傷停回來後他連拿3局，一度取得3：0領先，不過辛納在重新調整後連追5局逆轉戰局，並在第9局一度取得兩個賽末點但遭到約克維奇化解，但最終辛納仍是以6：4拿下勝利，生涯首闖溫網男單決賽，並將與阿爾卡拉斯爭奪冠軍。

阿爾卡拉斯。 路透社

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