溫網／對戰約克維奇5連勝 辛納將與阿爾卡拉斯爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
世界網球球王辛納。 歐新社
世界網球球王辛納。 歐新社

在衛冕者阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）率先搶下今年溫網男單首張決賽門票後，另外一場四強賽，世界球王辛納（Jannik Sinner）出戰約克維奇（Novak Djokovic）打出一面倒的優勢，最終以6：3、6：3、6：4收下對戰5連勝以及與阿爾卡拉斯爭冠的門票。

辛納與約克維奇在上月底的法網4強賽才碰頭，當時由辛納以直落三取勝，而兩人今天又在溫網4強賽交手，儘管賽前辛納處在對戰4連勝的狀態，但雙方過去兩度在溫網交手，都由約克維奇拿下勝利，這也讓辛納絲毫不敢掉以輕心。

不過今天辛納再戰生涯手握24座大滿貫冠軍的約克維奇卻展現絕佳狀態，在首盤第3局就率先破發，並在第9局約克維奇的發球局中打出激烈拉鋸，最終在該局的第三個破發點再度破發得手，首盤先以6：3拿下。

第二盤辛納乘勝追擊，開盤後又連保帶破連拿3局，反觀約克維奇卻因為非受迫性失誤偏高，在前兩盤打完後不但沒有取得任何破發點，還讓辛納再以6：3搶下第二盤。

在第三盤開打前，約克維奇也申請傷停按摩左大腿，儘管在傷停回來後他連拿3局，一度取得3：0領先，不過辛納在重新調整後連追5局逆轉戰局，並在第9局一度取得兩個賽末點但遭到約克維奇化解，但最終辛納仍是以6：4拿下勝利，生涯首闖溫網男單決賽，並將與阿爾卡拉斯爭奪冠軍。

阿爾卡拉斯。 路透社
阿爾卡拉斯。 路透社

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

溫網 溫布頓

延伸閱讀

溫網／阿爾卡拉斯拍退弗里茲 男單3連霸差最後1勝

溫網／賽末點腳步打滑 約克維奇戲劇性闖4強再寫紀錄

溫網／辛納克服傷勢闖男單4強 將與約克維奇爭決賽門票

溫網／約克維奇奪百勝 超萌女兒秀慶祝舞蹈搶風采

相關新聞

溫網／謝淑薇挺進女雙決賽 將與老搭檔梅騰絲爭冠

我國網球好手謝淑薇，今天凌晨與拉脫維雅搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）在溫網女雙4強賽登場，碰上挑戰衛...

溫網／對戰約克維奇5連勝 辛納將與阿爾卡拉斯爭冠

在衛冕者阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）率先搶下今年溫網男單首張決賽門票後，另外一場四強賽，世界球王辛納（Ja...

溫網／球后莎芭蓮卡爆冷出局 斯威雅蒂與阿尼西莫娃爭冠

溫布頓網球錦標賽女子單打決賽門票出爐，斯威雅蒂今天以直落二輕取班西琪；阿尼西莫娃爆冷阻斷球后莎芭蓮卡的冠軍之路。斯威雅蒂...

溫網／賽末點腳步打滑 約克維奇戲劇性闖4強再寫紀錄

雖然失去首盤，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）仍有能力扭轉劣勢，今天凌晨他以6：7（6：8）、6：2...

溫網／辛納克服傷勢闖男單4強 將與約克維奇爭決賽門票

來自義大利的世界網球球王辛納（Jannik Sinner）今天克服賽前傷勢疑慮，以直落三擊敗美國好手謝爾頓，晉級溫布頓網...

溫網／斯威雅蒂直落二克敵 生涯首闖進女單4強

波蘭女子網球名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天以6比2、7比5直落二擊敗俄羅斯對手薩姆索諾娃（Liudmila ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。