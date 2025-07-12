溫網／謝淑薇挺進女雙決賽 將與老搭檔梅騰絲爭冠
我國網球好手謝淑薇，今天凌晨與拉脫維雅搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）在溫網女雙4強賽登場，碰上挑戰衛冕的捷克斯尼科娃（Katerina Siniakova）／美國湯森（Taylor Townsend），最終以7：5、6：4勝出，不僅搶下女雙決賽門票，也報了年初澳網決賽輸球之仇。
今年初的澳網女雙決賽，挑戰衛冕的謝淑薇以及搭檔奧斯塔朋科，就是在與斯尼科娃／湯森苦戰3盤後敗下陣來，而兩組人馬在本周的溫網4強賽再度狹路相逢。
在首盤賽事中湯森／斯尼科娃就強勢出擊，在第4局率先破發，一度取得3：1領先，不過謝淑薇／奧斯塔朋科不僅沒有讓對手拉開差距，還在第5局回破發，甚至在第11局二度破發得手，反倒以7：5先下一城。
第二盤謝淑薇／奧斯塔朋科延續火燙手感，開盤首局再度破發，並且在第8局化解了對手兩次破發機會，取得5：3聽牌優勢，最終謝淑薇／奧斯塔朋科也在第10局保發後以6：4勝出，搶下女雙決賽門票。
而另外一場女雙四強賽則由謝淑薇的老搭檔比利時梅騰絲（Elise Mertens），攜手今年曾與詹皓晴合拍的俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），以3：6、6：0、6：3逆轉擊敗澳洲蓋德茨基（Olivia Gadecki）／美國卡胡琪（Desirae Krawczyk）率先晉級冠軍賽，這也讓2021年曾攜手拿下溫網女雙冠軍的謝淑薇與梅騰絲將同場爭冠。
🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言