溫網／謝淑薇挺進女雙決賽 將與老搭檔梅騰絲爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
謝淑薇(右)與搭檔，闖進溫網女雙冠軍賽。 美聯社
謝淑薇(右)與搭檔，闖進溫網女雙冠軍賽。 美聯社

我國網球好手謝淑薇，今天凌晨與拉脫維雅搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）在溫網女雙4強賽登場，碰上挑戰衛冕的捷克斯尼科娃（Katerina Siniakova）／美國湯森（Taylor Townsend），最終以7：5、6：4勝出，不僅搶下女雙決賽門票，也報了年初澳網決賽輸球之仇。

今年初的澳網女雙決賽，挑戰衛冕的謝淑薇以及搭檔奧斯塔朋科，就是在與斯尼科娃／湯森苦戰3盤後敗下陣來，而兩組人馬在本周的溫網4強賽再度狹路相逢。

在首盤賽事中湯森／斯尼科娃就強勢出擊，在第4局率先破發，一度取得3：1領先，不過謝淑薇／奧斯塔朋科不僅沒有讓對手拉開差距，還在第5局回破發，甚至在第11局二度破發得手，反倒以7：5先下一城。

第二盤謝淑薇／奧斯塔朋科延續火燙手感，開盤首局再度破發，並且在第8局化解了對手兩次破發機會，取得5：3聽牌優勢，最終謝淑薇／奧斯塔朋科也在第10局保發後以6：4勝出，搶下女雙決賽門票。

而另外一場女雙四強賽則由謝淑薇的老搭檔比利時梅騰絲（Elise Mertens），攜手今年曾與詹皓晴合拍的俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），以3：6、6：0、6：3逆轉擊敗澳洲蓋德茨基（Olivia Gadecki）／美國卡胡琪（Desirae Krawczyk）率先晉級冠軍賽，這也讓2021年曾攜手拿下溫網女雙冠軍的謝淑薇與梅騰絲將同場爭冠。

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