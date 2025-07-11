溫網／莎芭蓮卡女單出局 斯威雅蒂與阿尼西莫娃爭冠

溫布頓網球錦標賽女子單打決賽門票出爐，斯威雅蒂今天以直落二輕取班西琪；阿尼西莫娃爆冷阻斷球后莎芭蓮卡的冠軍之路。斯威雅蒂與阿尼西莫娃兩人都是首闖溫網女單冠軍戰。

法新社報導，波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天以6比2與6比0擊敗前奧運冠軍班西琪（Belinda Bencic）晉級決賽，這位5屆大滿貫冠軍好手，從比賽開始就壓制來自瑞士的班西琪，在中央球場僅用71分鐘就鎖定勝利。

斯威雅蒂排名大會第8種子，從沒在溫網殺進過4強，她在賽後表示，「說實話，做夢也沒想到能打進決賽。所以超級興奮，為自己感到驕傲，網球總是帶給我驚喜。」

斯威雅蒂過去在紅土球場的法國網球公開賽表現亮眼，但這回首度殺入溫網決賽。她表示，「我以為我已歷經一切，儘管還年輕，但是在草地球場還沒突出表現，所以這是第一次，我非常興奮，並且盡情享受比賽。」

另一場女單冠軍門票之戰，大會第13種子阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）爆冷擊敗世界排名第一的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），以6比4、4比6、6比4粉碎球后的晉級之路。

阿尼西莫娃在賽後表示，「說實話，現在感覺不太真實。（莎芭蓮卡）是一位非常強勁的對手，我當時真的快要累死。我不知道自己是怎麼挺過來的。」

「我們經歷這麼多艱苦對戰，最終能夠獲勝並進入溫網決賽，真是太棒了。」

阿尼西莫娃是公開賽時代，第2位在前一年資格賽失利，翌年打進女子大滿貫決賽的球員。

阿尼西莫娃說，「如果你說我會進入溫布頓決賽，我不會相信。說實話，那種感覺難以形容。」

首次闖進大滿貫冠軍賽對阿尼西莫娃來說是宣洩壓力的時刻，她17歲時就曾打入2019年的法網準決賽，被譽為青少年天才。

這是莎芭蓮卡第3度殺進溫網4強，但她還是未能首闖冠軍戰。

今年溫網女單決賽將出現極罕見的第8種子對戰第13種子，無論斯威雅蒂或是阿尼西莫娃封后，都將是她們個人生涯的首座溫網冠軍。

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