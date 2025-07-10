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溫網／賽末點腳步打滑 約克維奇戲劇性闖4強再寫紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞網球明星約克維奇。 歐新社
塞爾維亞網球明星約克維奇。 歐新社

雖然失去首盤，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）仍有能力扭轉劣勢，今天凌晨他以6：7（6：8）、6：2、7：5、6：4拍下義大利對手科博利（Flavio Cobolli），生涯第14度闖進溫布頓4強，再寫下另項紀錄。

約克維奇賽末點時腳步打滑，整個人趴在草地上，小15歲的科博利都走到他身旁、幫小約拾起球拍；所幸小約伸展後沒有大礙，回到球場後仍收下3小時又11分鐘大戰勝利。

提到賽末驚心動魄的一摔，約克維奇表示，草地賽場就是如此，不過今年自己還沒在草地球場跌倒過，這次狀況有點讓人意外，「這發生在一個尷尬的時刻，但我設法找到一個好的發球，然後結束比賽。」他也透露會去找自己的物理治療師，了解狀況。

驚險場面不影響小約的紀錄，這是38歲的他生涯第102場溫布頓勝利，本季成績推進到26勝8敗，離第25座大滿貫更只剩2場差距。如果38歲的小約能迎接第8座溫網金盃，他將追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）紀錄。

生涯14度晉級溫布頓4強的約克維奇，已經超越費德勒，如今在生涯第52場大滿貫4強將遭遇現任義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）；過往兩人交手9次，辛納以5勝4敗稍居上風，包括上個月法網4強賽帶走勝利，不過2022年和23年溫網碰頭，勝家都是小約。

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溫布頓 溫網

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