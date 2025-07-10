溫網／辛納克服傷勢闖溫網4強 將與約克維奇爭奪決賽門票
來自義大利的世界網球球王辛納（Jannik Sinner）今天克服賽前傷勢疑慮，以直落三擊敗美國好手謝爾頓，晉級溫布頓網球賽4強，他將與約克維奇爭奪決賽門票。
法新社報導，辛納在今天的8強賽右臂戴著護套上場，最終以7比6（7比2）、6比4、6比4淘汰大會第10種子謝爾頓（Ben Shelton），耗時2小時又19分鐘。
塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天則在另一場8強賽先丟失首盤再扭轉戰局，以6比7（6比8）、6比2、7比5、6比4擊退義大利選手科博利（Flavio Cobolli），生涯第14度打進溫網男單4強。
約克維奇刷新了男網史上晉級溫網男單4強次數紀錄，超越瑞士名將費德瑞（Roger Federer）的13次。
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