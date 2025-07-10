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溫網／斯威雅蒂直落二克敵 生涯首度闖進女單4強
波蘭女子網球名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天以6比2、7比5直落二擊敗俄羅斯對手薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova），生涯首度闖進溫布頓網球賽（Wimbledon）女單4強。
法新社報導，斯威雅蒂曾在紅土賽場的法國網球公開賽（French Open）奪下4座后冠，並於2022年在美國網球公開賽（US Open）贏得女單冠軍，但她在溫網的草地賽場上一直表現欠佳，之前最佳成績是2023年打進8強。
斯威雅蒂本屆溫網名列第8種子，她下一場比賽將與曾拿下奧運網球女單金牌的瑞士好手班西琪（Belinda Bencic）爭奪決賽門票。
班西琪也是生涯首度闖進溫網女單4強，她今天以7比6（7比3）、7比6（7比2）淘汰俄羅斯小將安德瑞娃（Mirra Andreeva）。
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