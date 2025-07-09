溫網／2小時41分鐘激戰逆轉勝！謝淑薇6度闖女雙4強

挑戰溫布頓第5座女雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，今天和拉脫維亞女雙搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）在8強賽上演逆轉勝，以6：7（4：7）、6：3、6：2力退羅馬尼亞柯絲塔亞（Sorana Cirstea）／俄羅斯林絲卡雅（Anna Kalinskaya），搶下2小時又41分鐘的激戰勝利，讓謝淑薇生涯第6度打進溫網最後4強。

謝淑薇和奧斯塔朋科今年攜手挑戰大滿貫，第一個合作的澳網就打下亞軍，法網雖止步第二輪，不過草地大滿貫一路闖關，上一戰更有跨盤連拿9局的強勢演出，成為率先晉級8強的組合。

列大會第4種子的台拉組合，今天第一局就逼出對手破發點，雖因奧斯塔朋科接連底線失誤沒能把握機會，不過第4局謝淑薇的發球局也瓦解對手4個破發機會，在超過10分鐘的對峙保發成功；第6局奧斯塔朋科的發球局率先遭到破發，不過第4種子在局數2：4落後下連破對手2個發球局，反取得5：3的局數領先。

保發就能拿下第一盤，奧斯塔朋科在自己盤末發球局卻出現接連的底線抽球出界失誤，讓對手回破，將局數5：5扳平；接續雙方都保發成功，戰局進入「搶7」，奧斯塔朋科失誤仍沒能控制，讓對手以7：4逆轉先下一城。

第二盤台拉組合在第6局的第5個破發點終於把握，率先破發成功，奧斯塔朋科的盤末發球局也沒再失守，讓第4種子以6：3扳平盤數。

決勝盤奧斯塔朋科狀態持續升溫，謝淑薇也多次展現網前巧妙手感，第4種子第1局就完成破發，第7局謝淑薇的跳躍致勝球再度破發成功，接續謝淑薇發球局也把握住，且是發出「再見愛司」結束比賽，以6：2迎接逆轉勝。

全英公開賽堪稱謝淑薇「福地」，她生涯7座女雙大滿貫金盃就有4座是溫布頓拿下，包括2013年在倫敦迎接大滿貫首冠，2019年也登頂，2021年復出後再捧金盃，2022年完成連霸，去年挑戰3連霸雖失利仍闖進4強，且在混雙拿下冠軍。

今年謝淑薇挑戰混雙衛冕雖失利，女雙持續挺進，4強對手將是頭號種子捷克、美國聯軍絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／湯森（Taylor Townsend）和匈牙利芭波絲（Timea Babos）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）對戰的勝家。

商品推薦