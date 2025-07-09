溫網／辛納傷到右手肘仍訓練 教練：一天都不可能休息

第四輪「死裡逃生」的義大利球王辛納（Jannik Sinner），今晚將在溫布頓第一球場迎接8強賽，不過右手肘傷勢成為不確定性因子，昨天訓練也因傷勢有所限制。

辛納第四輪先失兩盤，但保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）在盤數「聽牌」下卻在第三盤一次發球傷到胸肌而傷退，讓辛納戲劇性挺進8強，今天將和列第10種子的美國謝爾頓（Ben Shelton）爭4強門票。

雖繼續闖關，辛納第四輪也因跌倒傷了手肘，外傳他取消昨天既定訓練，實際上仍有練習，也進行MRI檢查。

辛納教練卡希爾（Darren Cahill）也是ESPN球評，在ESPN的broadcast節目未對MRI檢查有進一步的更新說明，他表示團隊仍有到室內球場進行20到30分鐘的訓練，內容是餵球給大會頭號種子。

「他會沒事的，能到球場感覺真的很好，他連一天都不可能休息。」卡希爾說。

辛納今天8強賽安排在第一球場的第2戰，將等台灣時間晚上8點女單波蘭前球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）和俄羅斯對手薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）的對決後上陣。

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