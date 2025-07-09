溫網／衛冕軍小蠻牛晉級4強 期待和小蜘蛛高球場對決
尋求溫布頓3連霸的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），8強賽面對「地主希望」諾里（Cam Norrie）沒遇太大阻礙，以6：2、6：3、6：3過關，連勝紀錄推進到生涯最佳的23場，寫下17年來特別紀錄，離第6座大滿貫也只剩2步之遙。
根據紀錄，22歲的阿爾卡拉斯成為2008年阿根廷退役名將迪爾波卓（Juan Martin del Potro）後，第一位不滿23歲可以打下23連勝的選手；這是他第5度參加草地大滿貫，成績已累積到23勝2敗，在網球公開化年代後的前5次出賽勝場數排到第2名，和瑞典傳奇伯格（Bjorn Borg）也只差1場。
持續邁向紀錄的阿爾卡拉斯說：「能再一次打進溫網4強非常特別。」今天他只花1小時又39分鐘就結束比賽，時間比前一位中央球場出賽的白俄羅斯世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）還少超過1小時。
衛冕軍4強賽將碰列第5種子的美國弗里茲（Taylor Fritz）的「小蠻牛」卻透露，目前有一項特別的代辦事項，「我會去打一下高爾夫，稍微改變一下想法。」
過去阿爾卡拉斯就曾在溫布頓進行期間，和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）一起打小白球，這次的夥伴變成好萊塢影星「小蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland），他笑說：「我樂意和他在高球場拚一下，這對我是很大的榮幸，我會盡量在這兩天安排好，這樣我才有足夠時間，所以看他是否有空一起開球。」
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