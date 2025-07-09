溫網／弗里茲首闖4強 迎戰阿爾卡拉斯爭決賽門票

美國好手弗里茲（Taylor Fritz）今天克服第3盤亂流，以6比3、6比4、1比6、7比6（7/4）擊敗俄羅斯對手卡察諾夫（Karen Khachanov），首度闖進溫布頓網球錦標賽男單4強，下一場將迎戰西班牙猛將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。

綜合路透社和法新社報導，大會第5種子弗里茲和第17種子卡察諾夫今天雙雙尋求生涯首張溫網男單4強門票。

弗里茲順利拿下前2盤，卡察諾夫接下來9局贏得8局，搶下第3盤，將戰線拉到第4盤。不過弗里茲重振旗鼓隨即回破，重新控制發球，最後拿下搶7致勝。

弗里茲說：「我從未經歷過像這樣轉變如此劇烈的比賽，原本感覺自己掌控全局，打得很不錯，發球也很棒。我沒感覺有發球危機，反而對他發球施加很大壓力。」

弗里茲還說：「我感覺自己不會失手，然後不知怎麼地就開始出現很多失誤。結果我真的必須很拚才能在第4盤回破，有點算是將比賽拉回來。」

弗里茲是去年美國公開賽亞軍，接下來將與阿爾卡拉斯爭搶決賽門票。

阿爾卡拉斯今天以6比2、6比3、6比3輕取地主選手諾里（Cam Norrie），連續第3年挺進溫網男單4強，繼續力拚3連霸。

大會第2種子阿爾卡拉斯在今年溫網一連串激烈的比賽中失4盤，不過8強賽再現王者霸氣，只花99分鐘就解決諾里。

阿爾卡拉斯說：「能夠在溫布頓再次打進4強真的意義非凡。」他還說：「一切會很棒。我很滿意自己與一位非常難纏的對手較量的表現。」

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