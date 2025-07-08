溫網／驚險逆轉37歲德國老將 球后莎芭蓮卡第3度晉級4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka） 美聯社
世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka） 美聯社

溫網女單8強賽在今天晚間點燃戰火，其中白俄羅斯世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在8強賽遭遇世界排名第104名的德國西格蒙德（Laura Siegemund），在先丟首盤也是個人今年溫網丟失的第一盤後，莎芭蓮卡隨即表現回穩，最終以4：6、6：2、6：4逆轉勝出，晉級到4強賽。

今年溫網女單賽事爆冷頻頻，在前兩輪就發生前5種子輸掉4人的狀況，僅剩下世界球后莎芭蓮卡一人苦戰，而她在日前受訪時也直言，希望這樣的爆冷狀況不要再發生。

不過世界排名第104名的德國老將西格蒙德，卻在今年扮演種子殺手角色，她先是在第二輪直落二拍退第29種子的加拿大年輕好手費南德茲（Leylah Fernandez），第三輪面對第6種子的美國基斯（Madison Keys），也是以直落二勝出，最終她也一路挺進到8強賽，改寫個人在溫網的最佳成績。

而今天8強賽面對世界球后莎芭蓮卡，首盤開賽後西格蒙德就展現旺盛贏球企圖心，開賽後連保帶發連拿3局，在首盤個人就3度破發得手，以6：4先下一城，但第二盤莎芭蓮卡在重新調整後也展開反擊，以6：2將比賽帶入決勝盤。

第三盤西格蒙德率先出擊，在第三局破發後一度取得3：1領先，不過關鍵時刻莎芭蓮卡卻在第6、8局兩度破發得手扳平戰局，更在第10局對手發球局取得2個賽末點，儘管西格蒙德先靠著一次精彩的反切球化解第一個賽末點，但莎芭蓮卡仍是靠著精彩的網前扣殺終結賽事，逆轉搶下溫網4強門票，也是她生涯第3度打進到溫網4強。

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