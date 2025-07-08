溫網／驚險逆轉37歲德國老將 球后莎芭蓮卡第3度晉級4強
溫網女單8強賽在今天晚間點燃戰火，其中白俄羅斯世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在8強賽遭遇世界排名第104名的德國西格蒙德（Laura Siegemund），在先丟首盤也是個人今年溫網丟失的第一盤後，莎芭蓮卡隨即表現回穩，最終以4：6、6：2、6：4逆轉勝出，晉級到4強賽。
今年溫網女單賽事爆冷頻頻，在前兩輪就發生前5種子輸掉4人的狀況，僅剩下世界球后莎芭蓮卡一人苦戰，而她在日前受訪時也直言，希望這樣的爆冷狀況不要再發生。
不過世界排名第104名的德國老將西格蒙德，卻在今年扮演種子殺手角色，她先是在第二輪直落二拍退第29種子的加拿大年輕好手費南德茲（Leylah Fernandez），第三輪面對第6種子的美國基斯（Madison Keys），也是以直落二勝出，最終她也一路挺進到8強賽，改寫個人在溫網的最佳成績。
而今天8強賽面對世界球后莎芭蓮卡，首盤開賽後西格蒙德就展現旺盛贏球企圖心，開賽後連保帶發連拿3局，在首盤個人就3度破發得手，以6：4先下一城，但第二盤莎芭蓮卡在重新調整後也展開反擊，以6：2將比賽帶入決勝盤。
第三盤西格蒙德率先出擊，在第三局破發後一度取得3：1領先，不過關鍵時刻莎芭蓮卡卻在第6、8局兩度破發得手扳平戰局，更在第10局對手發球局取得2個賽末點，儘管西格蒙德先靠著一次精彩的反切球化解第一個賽末點，但莎芭蓮卡仍是靠著精彩的網前扣殺終結賽事，逆轉搶下溫網4強門票，也是她生涯第3度打進到溫網4強。
🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言