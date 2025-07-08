溫網／狄米特羅夫連5場大滿貫傷退 創公開賽年代新紀錄

世界球王辛納（Jannik Sinner）今天在溫網男單16強賽遭遇狄米特羅夫（Grigor Dimitrov），在手肘受傷前兩盤都被對手拿下的情況下，卻因狄米特羅夫在第三盤傷退幸運晉級到8強，這也是狄米特羅夫連續5場大滿貫賽以傷退收場，創下公開賽年代以來的新紀錄，賽後辛納直言，這是一場沒有贏家的比賽。

辛納在今天與狄米特羅夫在溫網男單16強賽交手，不過在首盤賽事中辛納就發生手肘不適的狀況，導致他今年前三輪一盤未失的好表現破功，前兩盤都被狄米特羅夫拿下，但近年同樣飽受傷病纏身的狄米特羅夫也不好過，在第三盤時出現胸肌拉傷的狀況，一度出現呼吸不順的狀況，迫使他在聽牌的情況下選擇傷退，由辛納幸運搶下8強門票。

狄米特羅夫創下連五場大滿貫賽事都傷退的紀錄 新華社

對於在比賽中一面挨打卻成為晉級的一方，辛納賽後坦言，「我根本不認為這場比賽有贏家，對我們來說，這都是非常不幸的一刻。過去幾年狄米特羅夫的運氣真的不好，他是一位相當不可思議的球員，也是我的好朋友，我們在場下也非常了解比次，我希望他早日康復。」

辛納會這樣說，是因為狄米特羅夫從去年溫網開始，已經連續5站大滿貫受傷退場，且每次都是不同部位的傷勢，創下公開賽年代以來的男單新紀錄，且生涯至今已經10度在大滿貫賽場以傷退結束賽事，同樣是1968年至今的最高紀錄。

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