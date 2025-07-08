快訊

小暑過完4生肖禍從口出？豬流言纏身、「2動物」太安靜也中箭

老天有眼…土城警沿國道下苦功 謝男犯案凶器居然真找到了

一表看懂！亞洲國家對等關稅新舊差異比較 柬埔寨稅率大減13%

溫網／狄米特羅夫連5場大滿貫傷退 創公開賽年代新紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
狄米特羅夫面對球王辛納先拿2盤，卻因肩傷被迫退賽。 美聯社
狄米特羅夫面對球王辛納先拿2盤，卻因肩傷被迫退賽。 美聯社

世界球王辛納（Jannik Sinner）今天在溫網男單16強賽遭遇狄米特羅夫（Grigor Dimitrov），在手肘受傷前兩盤都被對手拿下的情況下，卻因狄米特羅夫在第三盤傷退幸運晉級到8強，這也是狄米特羅夫連續5場大滿貫賽以傷退收場，創下公開賽年代以來的新紀錄，賽後辛納直言，這是一場沒有贏家的比賽。

辛納在今天與狄米特羅夫在溫網男單16強賽交手，不過在首盤賽事中辛納就發生手肘不適的狀況，導致他今年前三輪一盤未失的好表現破功，前兩盤都被狄米特羅夫拿下，但近年同樣飽受傷病纏身的狄米特羅夫也不好過，在第三盤時出現胸肌拉傷的狀況，一度出現呼吸不順的狀況，迫使他在聽牌的情況下選擇傷退，由辛納幸運搶下8強門票。

狄米特羅夫創下連五場大滿貫賽事都傷退的紀錄 新華社
狄米特羅夫創下連五場大滿貫賽事都傷退的紀錄 新華社

對於在比賽中一面挨打卻成為晉級的一方，辛納賽後坦言，「我根本不認為這場比賽有贏家，對我們來說，這都是非常不幸的一刻。過去幾年狄米特羅夫的運氣真的不好，他是一位相當不可思議的球員，也是我的好朋友，我們在場下也非常了解比次，我希望他早日康復。」

辛納會這樣說，是因為狄米特羅夫從去年溫網開始，已經連續5站大滿貫受傷退場，且每次都是不同部位的傷勢，創下公開賽年代以來的男單新紀錄，且生涯至今已經10度在大滿貫賽場以傷退結束賽事，同樣是1968年至今的最高紀錄。

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

溫布頓 溫網

延伸閱讀

桌球／林昀儒直落三輕取南韓小將 WTT美國大滿貫晉32強

溫網／連丟2盤卻死裡逃生 辛納因對手傷退晉級8強

溫網／謝淑薇與波蘭搭檔混雙止步8強 挑戰衛冕失利

HUBLOT大使喬科維奇溫網締造溫網百勝紀錄 強勢挺進第25座大滿貫

相關新聞

溫網／狄米特羅夫連5場大滿貫傷退 創公開賽年代新紀錄

世界球王辛納（Jannik Sinner）今天在溫網男單16強賽遭遇狄米特羅夫（Grigor Dimitrov），在手肘...

溫網／謝淑薇與波蘭搭檔混雙止步8強 挑戰衛冕失利

力拚溫布頓網球錦標賽混雙衛冕的台灣網球名將謝淑薇，今天與波蘭搭檔傑林斯基在8強戰以6比7（7比9）、3比6不敵巴西史蒂芬...

溫網／連丟2盤卻死裡逃生 辛納因對手傷退晉級8強

來自義大利的世界球王辛納今天在溫布頓網球錦標賽男單16強戰先連輸2盤瀕臨淘汰，但保加利亞對手狄米特羅夫卻在第3盤因傷退賽...

溫網／「鷹眼即時電子線審系統」失靈 選手質疑判決不公

溫布頓網球錦標賽自今年起以「鷹眼即時電子線審系統」取代人工線審。不過俄羅斯選手帕芙尤申科娃今天比賽時，鷹眼故障讓她平白失...

溫網／3盤拍下法網亞軍組合 謝淑薇混雙連霸再進一步

混雙挑戰連霸的我國「一姐」謝淑薇，今天和波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）再下一城，衛冕軍三盤淘汰列第4種子...

溫網／阿爾卡拉斯逆轉俄羅斯好手 有驚無險挺進8強

西班牙網球名將艾卡拉茲今天又讓大批粉絲嚇出冷汗，首盤打到搶七落敗，終以3比1逆轉來自俄羅斯、以中立身分參賽的盧布列夫，闖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。