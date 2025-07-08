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溫網／連丟2盤卻死裡逃生 辛納因對手傷退晉級8強

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導
辛納(左)、狄米特羅夫(右)。 美聯社
辛納(左)、狄米特羅夫(右)。 美聯社

來自義大利的世界球王辛納（Jannik Sinner）今天在溫布頓網球錦標賽男單16強戰先連輸2盤瀕臨淘汰，但保加利亞對手狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）卻在第3盤因傷退賽，辛納就以如此意想不到的方式晉級溫網8強。

辛納今天在中央球場首局摔倒，傷及右肘，以3比6、5比7丟失前兩盤。到了第3盤打成2比2時，大會第19種子狄米特羅夫卻在發球時不慎受傷。

現年34歲的狄米特羅夫摀著胸口，面露痛苦坐在球場上，辛納則衝上前關心。

狄米特羅夫接受治療後離開球場，之後回來告訴辛納他要退出比賽。辛納緊緊擁抱他，而狄米特羅夫擦拭了淚水。

年僅23歲、坐擁3座大滿貫賽金盃的辛納，將於溫網8強戰對上大會第10種子、美國好手謝爾頓（Ben Shelton）。辛納從未闖進溫網男單決賽，過往最佳表現是2023年打進4強戰。

另外，塞爾維亞名將約克維奇Novak Djokovic）今天克服落後劣勢，歷經4盤激戰逆轉擊倒澳洲好手、大會第11種子德米納爾（Alex de Minaur），成功晉級男單8強，這也是他溫網生涯第101勝。

坐擁7座溫網男單金盃的約克維奇於溫網16強戰對陣德米瑙爾，雖然開賽表現低迷而丟了首盤，但他旋即展現韌性反擊連奪3盤，最終以1比6、6比4、6比4、6比4逆轉勝。

現年38歲的約克維奇持續向創紀錄第25座大滿貫賽男單冠軍邁進，他在溫網8強戰的對手是大會第22種子、義大利選手科博利（Flavio Cobolli）。

倘若辛納和約克維奇都在8強戰取勝，兩人將於4強賽碰頭。

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