快訊

土城凶殺案家暴男殺死妻與小姨子後 臉書發文「你老婆被我殺了」

丹娜絲強襲！女星曝颱風夜惡夢 親姊被沖走身亡

土城凶殺案謝男殺死妻與小姨子在伸港投案 稱：妻不讓他看小孩

聽新聞
0:00 / 0:00

溫網／3盤拍下法網亞軍組合 謝淑薇混雙連霸再進一步

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇和波蘭搭檔傑林斯基再下一城，挺進混雙8強。 美聯社
謝淑薇和波蘭搭檔傑林斯基再下一城，挺進混雙8強。 美聯社

混雙挑戰連霸的我國「一姐」謝淑薇，今天和波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）再下一城，衛冕軍三盤淘汰列第4種子的美國組合湯森（Taylor Townsend）／金（Evan King），另一張8強門票到手。

女雙和混雙分頭出擊的謝淑薇，女雙第三輪先登場，她和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）打出跨盤連拿9局的強勢表現，以6：4、6：0淘汰俄羅斯亞莉山德拉（Ekaterina Alexandrova）／中國大陸張帥，成為本季賽事第一組拿到8強門票的女雙組合。

稍作休息的謝淑薇再度上陣，台灣時間今天凌晨和傑林斯基出戰今年打進法網決賽的美國組合，首盤第4局率先破發，5：3領先下雖在盤末發球局遭破，不過第10局再度破發成功，以6：4先下一城。

第二盤雙方互保發球局到第10局，台波組合第11局遭破發，第12局雖也逼出2個破發點但沒能把握，讓美國組合以7：5扳平戰局。

決勝第三盤，衛冕軍第6局完成突破、取得局數4：2領先，第8局再出現2個破發暨賽末點，雖沒能把握提前結束比賽的機會，第9局的賽末發球局沒再錯失，最終就以6：3迎接勝利。

衛冕軍離連霸再進一步，下輪將和地主索爾茲伯里（Joe Salisbury）／ 巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）爭4強資格，賽事不早於台灣時間今天晚上11點開戰。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

溫布頓 溫網

延伸閱讀

溫網／阿爾卡拉斯逆轉俄羅斯好手 有驚無險挺進8強

溫網／挑戰連霸！冠軍搭檔合體逆轉勝 謝淑薇混雙開紅盤

溫網／詹皓晴女雙扳倒奧運金牌 謝淑薇逆轉晉級

溫網／謝淑薇女雙輕鬆過頭關 何承叡男雙首輪不敵法網冠軍

相關新聞

溫網／連拿9局太猛！謝淑薇女雙8強就位

不受雨神兩度干擾，我國「一姊」謝淑薇和女雙搭檔拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）今天的女雙第三輪...

溫網／「鷹眼即時電子線審系統」失靈 選手質疑判決不公

溫布頓網球錦標賽自今年起以「鷹眼即時電子線審系統」取代人工線審。不過俄羅斯選手帕芙尤申科娃今天比賽時，鷹眼故障讓她平白失...

溫網／3盤拍下法網亞軍組合 謝淑薇混雙連霸再進一步

混雙挑戰連霸的我國「一姐」謝淑薇，今天和波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）再下一城，衛冕軍三盤淘汰列第4種子...

溫網／阿爾卡拉斯逆轉俄羅斯好手 有驚無險挺進8強

西班牙網球名將艾卡拉茲今天又讓大批粉絲嚇出冷汗，首盤打到搶七落敗，終以3比1逆轉來自俄羅斯、以中立身分參賽的盧布列夫，闖...

溫網／球后莎芭蓮卡直落2輕取對手 挺進8強

來自白俄羅斯、以中立身分參賽的球后莎芭蓮卡今天以直落2輕取比利時對手梅丹斯，以本屆比賽迄今一盤未失之姿，闖進溫布頓網球錦...

溫網／約克維奇奪百勝 超萌女兒秀慶祝舞蹈搶風采

塞爾維亞球星約克維奇（Novak Djokovic）台灣時間今天凌晨以直落三擊敗同胞凱柯曼諾維奇（Miomir Kecm...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。