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溫網／「鷹眼即時電子線審系統」失靈 選手質疑判決不公

中央社／ 綜合外電報導
俄羅斯選手帕芙尤申科娃針對「鷹眼即時電子線審系統」提出質疑。 路透社
俄羅斯選手帕芙尤申科娃針對「鷹眼即時電子線審系統」提出質疑。 路透社

溫布頓網球錦標賽自今年起以「鷹眼即時電子線審系統」取代人工線審。不過俄羅斯選手帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）今天比賽時，鷹眼故障讓她平白失去1局勝利，其他球員也在質疑系統是否可靠。

綜合法新社與路透報導，俄羅斯選手帕芙尤申科娃最後在中央球場僅用2個多小時就以7比6（7/3）、6比4擊敗英國好手卡塔爾（Sonay Kartal），順利拿下第4輪賽事。

帕芙尤申科娃在第1盤4比4時拿到局點，卡塔爾當時擊出一記看似明顯出界的球，但由於沒有任何判決，帕芙尤申科娃隨即停止比賽。

主審赫爾沃斯（Nico Helwerth）大喊「停，停」，並將比賽暫停。

電視重播顯示卡塔爾的擊球明顯出界，但赫爾沃斯裁定，由於鷹眼沒有追蹤到球，這1分必須重賽。卡塔爾隨後破發成功，反而以5比4領先。

帕芙柳琴科娃的發球局隨後被破，她在換邊時怒不可遏並對裁判說：「就因為她是地主選手，他們想怎麼說就怎麼說。」

主審赫爾沃斯。 美聯社
主審赫爾沃斯。 美聯社

主辦溫網的全英俱樂部（All England Club）就此發表一份簡短聲明。發言人表示：「由於操作員失誤，爭議分數出現時系統並未啟用。主審依照既定程序進行判決。」

澳洲與美國網球公開賽的線審都已全面電子化，但法國網球公開賽仍是例外，依舊使用人工線審。

帕芙柳琴科娃認為應該要有備用系統，而她也並不是本週第一個對系統提出質疑的人。英國選手拉杜卡努（Emma Raducanu）表示，她4日敗給莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）的比賽，對其中一個判決特別不滿。

男單第4種子德瑞波（Jack Draper）第2輪敗給克羅埃西亞名將西里奇（Marin Cilic）之後，也質疑鷹眼的準確性。

不過溫網賽事主辦方表示，他們對這項技術充滿信心。

溫網一名發言人昨天表示：「即時電子線審技術現已在每週的巡迴賽廣泛採用。」

「這項技術經過嚴格認證程序，符合（認可）標準…因此能為裁判工作提供最高準確性。」

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