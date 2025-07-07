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溫網／阿爾卡拉斯逆轉俄羅斯好手 有驚無險挺進8強

中央社／ 綜合外電報導
阿爾卡拉斯驚險挺進8強。 路透社
阿爾卡拉斯驚險挺進8強。 路透社

西班牙網球名將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天又讓大批粉絲嚇出冷汗，首盤打到搶七落敗，終以3比1逆轉來自俄羅斯、以中立身分參賽的盧布列夫（Andrey Rublev），闖進溫布頓網球錦標賽男單8強，續朝3連霸之路邁進。

法新社報導，第2種子阿爾卡拉斯在溫網中央球場（Centre Court）丟掉首盤後才站穩腳步，終以6比7（5/7）、6比3、6比4、6比4擊敗第14種子盧布列夫，在現場觀眾一面倒為他加油的鼓舞下演出逆轉秀。

阿爾卡拉斯的主要對手將是7座溫網金盃得主塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）和第1種子義大利球王辛納（Jannik Sinner），其中辛納在本屆溫網迄今比賽中所向披靡，而阿爾卡拉斯截至目前表現則是時好時壞。

儘管偶有佳作，阿爾卡拉斯今天開賽之後同樣還是找不到自己的節奏，直到後來才回穩。他將在8強賽迎戰英國對手諾瑞（Cameron Norrie）。

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溫布頓 溫網

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