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溫網／球后莎芭蓮卡直落2輕取對手 挺進8強
來自白俄羅斯、以中立身分參賽的球后莎芭蓮卡今天以直落2輕取比利時對手梅丹斯，以本屆比賽迄今一盤未失之姿，闖進溫布頓網球錦標賽女子單打8強之林。
法新社報導，不曾打進溫網決賽的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）成為本屆大賽女單前6種子中碩果僅存的選手。
現年27歲的莎芭蓮卡去年因傷被迫放棄溫網，2022年她則在烏克蘭遭到侵略後大會對俄羅斯、白俄羅斯球員全面禁賽之下而無緣登場。
猶如在第3輪戰勝地主希望拉杜卡努（Emma Raducanu）一般，莎芭蓮卡今天以6比4、7比6（7/4）奮力拍倒梅丹斯（Elise Mertens），展現出志在彌補失去時間的氣勢。
3座大滿貫賽金盃得主莎芭蓮卡8日將在8強賽遭遇德國選手席格門（Laura Siegemund）。
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