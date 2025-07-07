溫網／連拿9局太猛！謝淑薇女雙8強就位

不受雨神兩度干擾，我國「一姊」謝淑薇和女雙搭檔拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）今天的女雙第三輪賽事打出跨盤連拿9局的強勢表現，以6：4、6：0淘汰俄羅斯亞莉山德拉（Ekaterina Alexandrova）／中國張帥，成為第一組拿到8強門票的女雙組合。

謝淑薇今天面臨單日兩戰考驗，女雙第三輪賽事和混雙第二輪賽事都排在外圍的第17場舉行，不過女雙賽程開打前就因雨勢影響，等待雨停後才開打。

首盤列第4種子的台拉組合第3局率先破發，第4局雖遭回破，不過第10局再度把握機會突破，謝淑薇更多次展現網前巧妙手感，讓台拉組合在局數3：4下連趕3局，以6：4先下一城。

第二盤第1局台拉組合再度破發成功，接續奧斯塔朋科的發球局又因下雨而暫停，不過比賽暫停約1小時恢復後，台拉組合仍維持火熱手感，直接賞給對手一個「貝果」，以跨盤連拿9局的表現淘汰大會14種子。

謝淑薇生涯第一座大滿貫金盃就是2013年的溫布頓，2019年也登頂，2021年復出後再捧草地大滿貫金盃，2022年完成連霸，去年挑戰3連霸雖失利仍闖進4強，今年有機會挑戰第5座溫網冠軍。

混雙挑戰衛冕的謝淑薇，休息一場後就要和波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）再出賽，對手是列第4種子的美國組合湯森（Taylor Townsend）／金（Evan King）。

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