溫網／約克維奇奪百勝 超萌女兒秀慶祝舞蹈搶風采

塞爾維亞球星約克維奇(Novak Djokovic)台灣時間今天凌晨以直落三擊敗同胞凱柯曼諾維奇(Miomir Kecmanovic),晉級第四輪外更收下生涯第100場草地大滿貫勝利,成為史上第3人,不過前球王的風采卻在賽後被7歲女兒塔拉(Tara Djokovic)搶走。

奪勝後的場中採訪,約克維奇被詢問最新的慶祝動作,他解釋來自一首母語叫做「pumpa」、英文意思是「加油(Pump It Up)」的歌曲,平時自己會和孩子一起唱跳;小約邊解釋,在觀眾席的塔拉已經開始比劃。

Celebrating with the ones who matter the most ♥️



We've got another Djokovic celebration to add to the list - and his daughter Tara gave Centre Court a fantastic demonstration 😁#Wimbledon pic.twitter.com/YMN0uYumF5