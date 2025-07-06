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溫網／約克維奇奪百勝 超萌女兒秀慶祝舞蹈搶風采

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約克維奇女兒塔拉，在場邊跳舞。 美聯社
約克維奇女兒塔拉，在場邊跳舞。 美聯社

塞爾維亞球星約克維奇（Novak Djokovic）台灣時間今天凌晨以直落三擊敗同胞凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic），晉級第四輪外更收下生涯第100場草地大滿貫勝利，成為史上第3人，不過前球王的風采卻在賽後被7歲女兒塔拉（Tara Djokovic）搶走。

奪勝後的場中採訪，約克維奇被詢問最新的慶祝動作，他解釋來自一首母語叫做「pumpa」、英文意思是「加油（Pump It Up）」的歌曲，平時自己會和孩子一起唱跳；小約邊解釋，在觀眾席的塔拉已經開始比劃。

「看，我的女兒現在正在跳著。」笑開懷的小約透過麥克風發出邀請，「妳想展現一下嗎，親愛的？」

7歲的塔拉在鏡頭及中央球場滿場觀眾注視下，大方跳了一段，讓全場歡聲雷動。

「她是大師，這現在是我們的小（慶祝）傳統，希望我們能持續前進，在溫布頓繼續加油。」看完女兒表演的小約說。

今年要尋求第8座溫布頓金盃，以及生涯第25座大滿貫的約克維奇，今年列第6種子，第四輪要遭遇澳洲「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur），4強假想敵就是義大利現任球王辛納（Jannik Sinner）。

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