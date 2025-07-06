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溫網／挑戰連霸！冠軍搭檔合體逆轉勝 謝淑薇混雙開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇和波蘭搭檔傑林斯基今年溫布頓合體挑戰連霸。 新華社
謝淑薇和波蘭搭檔傑林斯基今年溫布頓合體挑戰連霸。 新華社

去年兩度奪下大滿貫混雙金盃，我國「一姊」謝淑薇和波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）今年溫布頓合體挑戰連霸，今天首輪順利以直落2拔得頭籌，今天除要碰第4種子，謝淑薇女雙第三輪賽事也將登場，挑戰單日雙勝。

謝淑薇去年和傑林斯基拍下澳網和溫網金盃，今年以衛冕者身份合拍，首輪碰西班牙布克沙（Cristina Bucsa）／阿根廷岡薩雷茲（Maximo Gonzalez），台波組合首盤第4局率先破發，僅管第7局遭回破，衛冕軍第8局馬上再破發成功，以6：3先下一城。

第二盤台波組合在第4局遭破下陷入1：3劣勢，不過接續連破帶保連下4局逆轉，最終就以6：4收下勝利。

謝淑薇今天將在11球場接連上陣，和女雙搭檔拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）的第三輪賽事不早於台灣時間晚上7點半登場，休息一場後就要和傑林斯基再出賽，碰列第4種子的美國組合湯森（Taylor Townsend）／金（Evan King）。

另名混雙上陣的台將代表詹皓晴，和瑞典搭檔約蘭松（Andre Goransson）碰第2種子中國「金花」張帥／薩爾瓦多阿雷瓦洛（Marcelo Arevalo）沒能突破，以4：6、1：6敗陣。

女雙列12種子的我國女將吳芳嫺也落馬，她和中國搭檔蔣欣玗第二輪碰澳洲蓋德茨基（Olivia Gadecki）／美國卡胡琪（Desirae Krawczyk），遭對手跨盤連拿9局，以2：6、1：6止步。

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