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溫網／約克維奇直落三晉16強 笑納溫網100勝

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導
約克維奇。 路透社
約克維奇。 路透社

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在溫布頓網球錦標賽男單第3輪直落三擊敗同為塞爾維亞同胞的對手凱茨曼諾維奇（Miomir Kecmanovic），同時笑納個人溫網第100勝。

法新社和路透社報導，約克維奇今天在這項草地大滿貫賽事完成百勝壯舉，以6比3、6比0、6比4直落三輕取同胞凱茨曼諾維奇，挺進第4輪，持續朝生涯第25座大滿貫冠軍邁進。

大會第6種子約克維奇的精湛球技，使他成為史上第3位在全英俱樂部（All England Club）草地上達成100場勝利的選手，僅次於9屆冠軍娜拉提洛娃（Martina Navratilova）與8屆冠軍費德瑞（RogerFederer）。

約克維奇接下來將在第4輪賽事中對上大會第11號種子、澳洲選手德米瑙爾（Alex de Minaur）。

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溫布頓 溫網

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