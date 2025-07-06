溫網／女單衛冕冠軍卡雷茨科娃出局 斯威雅蒂晉16強

溫布頓網球錦標賽捷克籍女單衛冕冠軍卡雷茨科娃今天以6比2、3比6、4比6輸給美國好手納瓦洛，在第3輪慘遭淘汰；波蘭籍前世界球后斯威雅蒂則以直落二輕鬆晉級16強。

路透社報導，溫網女單第17號種子卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）在第3輪賽事先奪得1盤取得領先優勢，但之後表現下滑，在決勝盤看來更已體力透支，一度需要醫生治療。

卡雷茨科娃本季飽受背傷所苦，但情緒低落的她仍持續奮戰。當決勝盤比數來到3比5，她準備發球時已忍不住落淚，儘管如此，她依然奮力保住自己的發球局來到4比5，將比賽延續下去。

然而，大會第10種子納瓦洛（Emma Navarro）在下一局保持冷靜態度，將勝利收入囊中。去年挺進8強賽的納瓦洛下輪將對上18歲俄羅斯好手、第7號種子安德瑞娃（Mirra Andreeva）。

另一方面，波蘭網球女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在溫網女單第3輪輕鬆晉級，以6比2、6比3直落二擊敗狀態欠佳的美國選手柯林斯（DanielleCollins）。

斯威雅蒂渴望證明自己也能在草地球場上發揮實力，首盤第3局就破發成功，奠定比賽基調，第5局再度破發後迅速以強勢發球拿下首盤。

曾在今年5月義大利公開賽中擊敗24歲斯威雅蒂的柯林斯，雖憑藉強勁發球與反手拍一度頑強抵抗，但整體手感不佳，頻頻將球揮出界外，非受迫性失誤多達25次，第2盤首局又再度遭到破發。

斯威雅蒂雖已拿下5座大滿貫冠軍，溫網最佳成績卻止步於8強。她今天出戰31歲的柯林斯毫不手軟，最終在柯林斯的發球局以一記正拍致勝球結束比賽，將於7日第4輪迎戰第23號種子、丹麥選手陶森（ClaraTauson）。

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