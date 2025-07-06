溫網／球王辛納直落三輕取對手 晉級男單16強
來自義大利的世界球王辛納（Jannik Sinner）今天在溫布頓網球錦標賽男單第3輪，以6比1、6比3、6比1直落三擊敗西班牙選手馬蒂內茲（Pedro Martinez），輕鬆晉級溫網16強。
年僅23歲、坐擁3座大滿貫賽金盃的辛納僅耗時1小時又55分鐘就擊倒現年28歲、男單世界排名第52的馬蒂內茲，他全場擊出11記愛司球、46記致勝球，遠勝於馬蒂內茲的0記愛司球、12記致勝球。
辛納過去在溫網的最佳表現是2023年打進4強戰，去年則止步於8強。
辛納在本屆溫網迄今一盤未失，順利闖進男單16強戰後，屆時他將對上保加利亞好手狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）與奧地利選手歐福納（SebastianOfner）之間的勝方。
🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言