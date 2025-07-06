溫網／球王辛納直落三輕取對手 晉級男單16強

來自義大利的世界球王辛納（Jannik Sinner）今天在溫布頓網球錦標賽男單第3輪，以6比1、6比3、6比1直落三擊敗西班牙選手馬蒂內茲（Pedro Martinez），輕鬆晉級溫網16強。

年僅23歲、坐擁3座大滿貫賽金盃的辛納僅耗時1小時又55分鐘就擊倒現年28歲、男單世界排名第52的馬蒂內茲，他全場擊出11記愛司球、46記致勝球，遠勝於馬蒂內茲的0記愛司球、12記致勝球。

辛納過去在溫網的最佳表現是2023年打進4強戰，去年則止步於8強。

辛納在本屆溫網迄今一盤未失，順利闖進男單16強戰後，屆時他將對上保加利亞好手狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）與奧地利選手歐福納（SebastianOfner）之間的勝方。

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