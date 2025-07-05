溫網／逆境中險勝地主希望瑞度卡努 莎芭蓮卡：耳朵還在疼

今年帶傷也要站上溫網賽場的英國女單希望瑞度卡努（Emma Raducanu），今天在女單第3輪賽事遭遇世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），儘管在首盤就將比賽逼入搶七，讓主場球迷都為她好表現歡呼，但最終仍是以6：7（6：8）、4：6敗下陣來，無緣16強。

去年在溫網打進到16強賽，追平個人生涯最佳成績的瑞度卡努，今年溫網前夕雖然爆發背傷問題，不過肩負地主球迷期待的她，仍是決定帶傷站上溫網球場。

在前兩輪賽事皆以直落二取勝後，瑞度卡努今天則是遭遇世界球后莎芭蓮卡，也是這次溫網女單碩果僅存的前5種子，在首盤賽事中雙方就展開激烈拉鋸，包括在第10局時瑞度卡努成功化解莎芭蓮卡7個盤末點後保發，還在下一局成功破發並將比賽帶入搶七，儘管首盤最終仍是讓莎芭蓮卡以7：6（8：6）拿下，但瑞度卡努共計化解8個盤末點的表現，讓現場1萬5000名球迷都為她的精采表現歡呼。

第二盤瑞度卡努更是在第4局搶先破發取得領先，不過經驗老道的莎芭蓮卡在重新調整後，在1：4落後時連下5局，包括兩度破發得手，以6：4逆轉搶下勝利，挺進到16強賽。

對於瑞度卡努今天打出極具韌性的表現，莎芭蓮卡賽後也給予對手好評，「她打出令人難以置信的網球，帶給我很大壓力，為了贏得這場勝利，我必須拚盡全力去搶下每一分。她不斷迫使我移動，發球也很棒，底線也打得很好，我只是努力保持專注，盡可能把球打回她的半場，試圖把壓力都施加到她身上。」

而莎芭蓮卡在這場比賽後，也將對戰英國選手的戰績維持在完美的9勝0敗，談到這場比賽球迷都為瑞度卡努歡呼、為自己倒喝采，她說：「這感覺真的太棒了，老實說我的耳朵還感到疼痛，聲音真的超大的，每次球迷為她加油，我都告訴自己其實他們在為我加油，說實話我有點起雞皮疙瘩，但謝謝球迷營造了這樣的氣氛。」

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