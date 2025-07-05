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溫網／阿爾卡拉斯仍顯不穩 終以3比1擊敗對手晉級溫網16強
西班牙網球名將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天表現仍顯不穩定，但仍以3比1擊敗德國選手史特魯夫（Jan-Lennard Struff），向溫布頓網球錦標賽男單連3冠邁進。
法新社報導，阿爾卡拉斯今天在比賽中出現28次非受迫性失誤，終場仍以6-1，3-6，6-3和6-4取勝世界排名第125的史特魯夫，晉級溫網男單16強。
世界排名第2的阿爾卡拉斯在第1輪遭遇義大利38歲老將佛格尼尼（Fabio Fognini）時，鏖戰5盤驚險過關，第2輪迎戰英國好手塔維特（Oliver Tarvet）打了2個多小時以直落3獲勝。
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