溫網／詹皓晴女雙扳倒奧運金牌 謝淑薇逆轉晉級

中央社／ 台北5日電

台灣網球女將詹皓晴今天與捷克搭檔卡雷茨科娃在溫網女雙次輪以6比3、6比2扳倒巴黎奧運女雙金牌組合，如願前進16強，而台灣名將謝淑薇則逆轉晉級。

女雙世界排名20名的詹皓晴，這次在溫布頓網球錦標賽與挑戰女單衛冕的捷克名將卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）攜手，兩人通過首輪的考驗後，今天與賽會第3種子、巴黎奧運女雙金牌的「義大利組合」鮑里尼（Jasmine Paolini）、艾拉妮（Sara Errani）正面交鋒。

此役首盤開局就遭到破發，詹皓晴、卡雷茨科娃隨即找回節奏，也賞給對手1次破發，甚至在中段展現強大壓制力，一舉連下4局，包含兩度突破對手，就算「台捷聯軍」被化解掉2個盤末點，仍以6比3先馳得盤。

帶著聽牌優勢的詹皓晴、卡雷茨科娃，次盤依舊維持穩定發揮，率先掌握破發機會，一路保持領先，而且首個賽末點即如願兌現，終場再以6比2搶下比賽勝利，同時取得女雙16強門票。

另外，榮膺女雙第4種子的台灣網球名將謝淑薇搭配拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），雖然在首盤以5比7讓出，不過接下來以6比2、6比2逆轉擊敗烏克蘭柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）、羅馬尼亞魯塞（Elena-Gabriela Ruse）的組合，晉級女雙16強。

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溫布頓 溫網

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