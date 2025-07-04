快訊

逾800億出口遭川普汽車關稅衝擊 「這國家」準備展開報復

車流回堵！國3土城北上路段貨車翻覆 7旬翁受困駕駛座無生命跡象

Switch 2台北體驗會搶先玩！會場導覽、11款遊玩動線必玩 手機預約券教你用

聽新聞
0:00 / 0:00

溫網／退巴黎奧運金牌、法網新科冠軍 詹皓晴晉女雙16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹皓晴（右）與捷克搭擋雷茨科娃攜手挺進到女雙第二輪。圖／劉雪貞提供
詹皓晴（右）與捷克搭擋雷茨科娃攜手挺進到女雙第二輪。圖／劉雪貞提供

我國網球女雙好手詹皓晴，今年溫網與前女雙世界球后、捷克雷茨科娃（Barbora Krejcikova）合拍，並在今天的次輪賽事遭遇巴黎奧運金牌、新科法網冠軍義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／鮑里尼（Jasmine Paolini），最終以6：3、6：2直落二勝出，挺進到16強。

詹皓晴與雷茨科娃今年在溫網合拍就打出亮眼表現，在首輪面對美國斯特恩絲（Peyton Stearns）／哈薩克普汀塞娃（Yulia Putintseva）以直落二勝出，在今天則遭遇去年巴黎奧運女雙金牌，並且在日前法網拿下冠軍的義大利組合艾拉妮／鮑里尼。

面對大會女雙第三種子的艾拉妮／鮑里尼，今天詹皓晴／雷茨科娃卻打出更強勢表現，在首盤球段就與對手互破發球局，並且在第7局四度逼出破發點後再度破發，最終更在第9局逼出三個盤末點後拿下，以6：3先下一城。

第二盤台捷組合乘勝追擊，在第4局再度破發得手，而且未讓對手在該盤取得任何破發機會，最終以6：2拿下勝利，挺進到16強賽，這也是詹皓晴生涯第7度打進到溫網女雙16強。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

溫布頓 溫網 詹皓晴

延伸閱讀

溫網／19度打進第三輪多驚人 約克維奇：幾乎等同辛納一生

溫網／約克維奇99勝到手 衛冕冠軍卡雷茨科娃鏖戰晉級

溫網／謝淑薇女雙輕鬆過頭關 何承叡男雙首輪不敵法網冠軍

溫網／吳芳嫺女雙首輪勝出 與詹皓晴各攜搭檔晉次輪

相關新聞

溫網／退巴黎奧運金牌、法網新科冠軍 詹皓晴晉女雙16強

我國網球女雙好手詹皓晴，今年溫網與前女雙世界球后、捷克雷茨科娃（Barbora Krejcikova）合拍，並在今天的次...

溫網／19度打進第三輪多驚人 約克維奇：幾乎等同辛納一生

前世界球王約克維奇（Novak Djokovic）昨天在溫網男單第二輪賽事，在僅丟五局的情況下，以6：3、6：2、6：0...

溫網／狄米特羅夫挺進3輪 招牌單手反拍掀懷舊情懷

保加利亞名將狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）今天以7比5、4比6、7比5、7比5擊敗法國對手穆特（Coren...

溫網／約克維奇99勝到手 衛冕冠軍卡雷茨科娃鏖戰晉級

溫布頓網球錦標賽今天繼續第2輪賽程，塞爾維亞名將約克維奇輕取地主選手伊凡斯挺進男單第3輪，女單衛冕冠軍卡雷茨科娃遭遇美國...

溫網／謝淑薇女雙輕鬆過頭關 何承叡男雙首輪不敵法網冠軍

溫網單打賽事，今天晚間我國共有兩組組合登場，包括女雙謝淑薇／拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）在首輪...

溫網／澤瑞夫透露心理健康亮紅燈 莎芭蓮卡建議敞開心扉

德國男單好手澤瑞夫（Alexander Zverev）今年在溫網男單首輪賽事就爆冷出局，寫下個人自2019年以來在大滿貫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。