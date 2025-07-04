溫網／退巴黎奧運金牌、法網新科冠軍 詹皓晴晉女雙16強

我國網球女雙好手詹皓晴，今年溫網與前女雙世界球后、捷克雷茨科娃（Barbora Krejcikova）合拍，並在今天的次輪賽事遭遇巴黎奧運金牌、新科法網冠軍義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／鮑里尼（Jasmine Paolini），最終以6：3、6：2直落二勝出，挺進到16強。

詹皓晴與雷茨科娃今年在溫網合拍就打出亮眼表現，在首輪面對美國斯特恩絲（Peyton Stearns）／哈薩克普汀塞娃（Yulia Putintseva）以直落二勝出，在今天則遭遇去年巴黎奧運女雙金牌，並且在日前法網拿下冠軍的義大利組合艾拉妮／鮑里尼。

面對大會女雙第三種子的艾拉妮／鮑里尼，今天詹皓晴／雷茨科娃卻打出更強勢表現，在首盤球段就與對手互破發球局，並且在第7局四度逼出破發點後再度破發，最終更在第9局逼出三個盤末點後拿下，以6：3先下一城。

第二盤台捷組合乘勝追擊，在第4局再度破發得手，而且未讓對手在該盤取得任何破發機會，最終以6：2拿下勝利，挺進到16強賽，這也是詹皓晴生涯第7度打進到溫網女雙16強。

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