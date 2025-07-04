溫網／19度打進第三輪多驚人 約克維奇：幾乎等同辛納一生

前世界球王約克維奇（Novak Djokovic）昨天在溫網男單第二輪賽事，在僅丟五局的情況下，以6：3、6：2、6：0擊敗伊文斯（Dan Evans），生涯第19度闖進到溫網第3輪賽事，創下公開賽年代以來的最佳紀錄，賽後他也開玩笑表示，19次幾乎已經等同於球王辛納（Jannik Sinner）與阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的一生。

手握24座大滿貫冠軍的約克維奇，儘管在法網挑戰獨居男女子選手史上最多的25冠以失敗收場，不過本周回到生涯已經7度捧冠，近6度參賽都打進到決賽的溫網，約克維奇再度展現絕佳狀態，今天面對地主選手伊文斯，全場一路壓制對手，最終僅丟5局就拿下勝利，包括在第三盤賞給對手貝果，拿下溫網生涯第99勝。

這一勝也讓約克維奇生涯第19度打進到溫網第3輪，創下公開年代以來男單的最佳紀錄，在談到這個數字有多驚人時，約克維奇則笑說：「19次，這是一個很棒的數據，這幾乎等同於辛納和阿爾卡拉斯的一生。」

22歲的阿爾卡拉斯與23歲的辛納，是男子網壇新一代的球王，目前兩人也都已經挺進到溫網第三輪賽事，其中阿爾卡拉斯過去兩年更是在決賽擊敗約克維奇，成為新生代的「草地之王」，今年不僅將問鼎3連霸，更將力拚生涯第6座大滿貫冠軍。

不過對於新生代的挑戰，身為三巨頭中唯一還在提拍奮戰的成員，約克維奇坦言自己並無法多做思考，「說實話，我沒有辦法停下來思考，我很想這樣，但可能要等到我放下球拍，和費德勒、納達爾一起在沙灘上喝著瑪格麗特，一邊回想我們之間的競爭時才可能實現。」

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