快訊

最高恐達70%！川普宣布4日寄出關稅通知函、8月1日開始支付

黃金詐騙釀五口亡…銀行員曝手法 他1周擋下700萬「最近多到難以想像」

準「丹娜絲」恐轉中颱不排除登陸 這時間風雨最顯著全台戒備

聽新聞
0:00 / 0:00

溫網／狄米特羅夫挺進3輪 招牌單手反拍掀懷舊情懷

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導
保加利亞名將狄米特羅夫挺進男單第三輪。 美聯社
保加利亞名將狄米特羅夫挺進男單第三輪。 美聯社

保加利亞名將狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）今天以7比5、4比6、7比5、7比5擊敗法國對手穆特（Corentin Moutet），挺進溫布頓網球錦標賽男單第3輪，掀起球迷一股懷舊情懷。

路透社報導，狄米特羅夫10多年前首度闖進溫網4強，當時有「小費德勒」之稱的他仍被視為大滿貫賽奪冠熱門人選之一。他之後也曾在美國公開賽和澳洲公開賽打進4強，可惜都未能抱回金盃。

不過，現年34歲的狄米特羅夫至今仍是巡迴賽中最具風格的球員之一，優雅的單手反拍和流暢的全能型表現，令人難得憶起現代網球變成底線拉鋸戰之前的經典風格。

對於那些仍懷念現已退休的8屆溫網冠軍「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）球迷來說，狄米特羅夫或許能滿足他們一些懷舊情懷。

狄米特羅夫連續第59次征戰大滿貫賽，為現役球員中最多。他先前在法國公開賽第2輪因髖部傷勢退賽，他被問到繼續拚戰的動力時說：「當人年長一點，面臨的挑戰會非常不一樣。」他還說：「現在不再是關於對手，也不再是著重勝負，而是你自己的戰鬥。你需要了解自己的動機：為何打網球？為何要堅持下去？為何願意讓身體經歷這種挑戰？」

狄米特羅夫下一場將迎戰奧地利選手歐福納（Sebastian Ofner）。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

溫布頓 溫網

延伸閱讀

跑步和重訓都輸了！一項運動能延壽10年奪冠 身心靈健康同時顧到

溫網／約克維奇99勝到手 衛冕冠軍卡雷茨科娃鏖戰晉級

溫網／謝淑薇女雙輕鬆過頭關 何承叡男雙首輪不敵法網冠軍

溫網／澤瑞夫透露心理健康亮紅燈 莎芭蓮卡建議敞開心扉

相關新聞

溫網／19度打進第三輪多驚人 約克維奇：幾乎等同辛納一生

前世界球王約克維奇（Novak Djokovic）昨天在溫網男單第二輪賽事，在僅丟五局的情況下，以6：3、6：2、6：0...

溫網／狄米特羅夫挺進3輪 招牌單手反拍掀懷舊情懷

保加利亞名將狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）今天以7比5、4比6、7比5、7比5擊敗法國對手穆特（Coren...

溫網／約克維奇99勝到手 衛冕冠軍卡雷茨科娃鏖戰晉級

溫布頓網球錦標賽今天繼續第2輪賽程，塞爾維亞名將約克維奇輕取地主選手伊凡斯挺進男單第3輪，女單衛冕冠軍卡雷茨科娃遭遇美國...

溫網／謝淑薇女雙輕鬆過頭關 何承叡男雙首輪不敵法網冠軍

溫網單打賽事，今天晚間我國共有兩組組合登場，包括女雙謝淑薇／拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）在首輪...

溫網／澤瑞夫透露心理健康亮紅燈 莎芭蓮卡建議敞開心扉

德國男單好手澤瑞夫（Alexander Zverev）今年在溫網男單首輪賽事就爆冷出局，寫下個人自2019年以來在大滿貫...

溫網／莎芭蓮卡直落二克敵 女單前5種子僅剩她獨撐

來自白俄羅斯的世界球后莎芭蓮卡今天歷經苦戰，最終以7比6（7比4）、6比4直落二擊敗捷克女將鮑茲科娃（MarieBouz...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。