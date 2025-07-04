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溫網／狄米特羅夫挺進3輪 招牌單手反拍掀懷舊情懷
保加利亞名將狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）今天以7比5、4比6、7比5、7比5擊敗法國對手穆特（Corentin Moutet），挺進溫布頓網球錦標賽男單第3輪，掀起球迷一股懷舊情懷。
路透社報導，狄米特羅夫10多年前首度闖進溫網4強，當時有「小費德勒」之稱的他仍被視為大滿貫賽奪冠熱門人選之一。他之後也曾在美國公開賽和澳洲公開賽打進4強，可惜都未能抱回金盃。
不過，現年34歲的狄米特羅夫至今仍是巡迴賽中最具風格的球員之一，優雅的單手反拍和流暢的全能型表現，令人難得憶起現代網球變成底線拉鋸戰之前的經典風格。
對於那些仍懷念現已退休的8屆溫網冠軍「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）球迷來說，狄米特羅夫或許能滿足他們一些懷舊情懷。
狄米特羅夫連續第59次征戰大滿貫賽，為現役球員中最多。他先前在法國公開賽第2輪因髖部傷勢退賽，他被問到繼續拚戰的動力時說：「當人年長一點，面臨的挑戰會非常不一樣。」他還說：「現在不再是關於對手，也不再是著重勝負，而是你自己的戰鬥。你需要了解自己的動機：為何打網球？為何要堅持下去？為何願意讓身體經歷這種挑戰？」
狄米特羅夫下一場將迎戰奧地利選手歐福納（Sebastian Ofner）。
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