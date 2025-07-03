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溫網／謝淑薇女雙輕鬆過頭關 何承叡男雙首輪不敵法網冠軍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
謝淑薇。美聯社資料照
謝淑薇。美聯社資料照

溫網雙打賽事，今天晚間我國共有兩組組合登場，包括女雙謝淑薇／拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）在首輪賽事遭遇喬治雅卡拉希尼科娃（Oksana Kalashnikova）／普里丹金娜（Elena Pridankina），最終以6：2、6：3直落二勝出，挺進到女雙第二輪。

謝淑薇與奧斯塔朋科在今年澳網闖進到決賽並以亞軍作收後，法網卻意外在第二輪就出局，不過在溫網前的兩場賽事中，謝淑薇分別與張帥和澳洲新星喬茵特（Maya Joint）搭擋，在諾丁漢網賽打進到4強以及在伊斯特本公開賽挺進到冠軍賽，展現絕佳狀態。

而這次溫網謝淑薇則是與奧斯塔朋科再度合拍，並名列女雙第四種子，在首輪碰上卡拉希尼科娃／普里丹金娜，在首盤賽事兩人就打出強勢進攻，在第3、7局接連破發，並以6：2先下一城，第二盤謝淑薇／奧斯塔朋科乘勝追擊，在第三局搶先破發，最終6：3勝出，晉級到第二輪。

至於這次遞補取得男雙會內賽參賽權的何承叡，今天則是與男雙搭擋中國大陸布雲朝克特攜手出擊，也是我國選手相隔4年再度出現在大滿貫男雙會內賽賽場，並碰上新科法網男雙冠軍西班牙格拉諾勒斯（Marcel Granollers）／阿根廷澤巴洛斯（Horacio Zeballos），最終以6：7（5：7）、3：6敗下陣來，止步於首輪。

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溫布頓 溫網

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