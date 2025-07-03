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溫網／澤瑞夫透露心理健康亮紅燈 莎芭蓮卡建議敞開心扉

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
德國男單好手澤瑞夫溫網一輪遊，賽後坦言自己心裡狀態出了問題。 路透
德國男單好手澤瑞夫溫網一輪遊，賽後坦言自己心裡狀態出了問題。 路透

德國男單好手澤瑞夫（Alexander Zverev）今年在溫網男單首輪賽事就爆冷出局，寫下個人自2019年以來在大滿貫的最糟成績，賽後他也坦言心理狀態確實出了一些狀況，世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）建議澤瑞夫先解決自己的心理健康問題，避免生活因此遭到「摧毀」。

28歲的澤瑞夫近年來兩度陷入家暴風波，儘管他的男單排名依舊維持在前段班，不過在這次溫網首輪出局後，透露自己從澳網以來一直在精神上陷入掙扎，甚至很難在球場以外的地方找到快樂，明顯心理健康已經亮起紅燈。

澤瑞夫坦言，自己生活中遇到不少困難，也從未感受到如此的空虛和缺乏快樂，甚至覺得自己相當孤單，「這讓我做任何事情都提不起勁，這不一定與網球有關，但在網球之外的快樂我同樣缺乏。」

對於這樣的狀況，莎芭蓮卡今天提出建議，希望澤瑞夫能夠優先解決心理健康問題，避免生活遭到摧毀，「我曾在2022年因為一些狀況停賽了，所以當我聽到澤瑞夫的狀況時，覺得有點瘋狂，因為他身邊一直有家人陪伴著他，但他更要做的是敞開心扉，談論自己的經歷是一些很重要的事情，如果你只把它藏在內心，那它只會摧毀你，我認為這就是他正在經歷的狀況。」

莎芭蓮卡指出，目前身邊有一位合作5年的心理師，對她來說是相當大的幫助，「澤瑞夫只需要向身邊的人敞開心扉，向那些可以包容你所有煩腦的人，當你開始願意談論自己的問題時，那你就會意識到很多事情，這有助於解決問題。」

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