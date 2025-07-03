溫網／莎芭蓮卡直落二克敵 溫網女單前5種子僅剩她獨撐

來自白俄羅斯的世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天歷經苦戰，最終以7比6（7比4）、6比4直落二擊敗捷克女將鮑茲科娃（Marie Bouzkova），闖進溫布頓網球錦標賽女單第3輪。

法新社報導，莎芭蓮卡避開了提前出局的命運，在本屆溫網女單首輪，有幾名頂級球員已經落馬，包括第2種子高芙（Coco Gauff）、第3種子皮古拉（Jessica Pegula）及第5種子鄭欽文，這些球員被視為莎芭蓮卡的爭冠對手。

在去年溫網女單亞軍、第4種子義大利女將鮑里尼（Jasmine Paolini）第2輪遭淘汰後，第1種子莎芭蓮卡成為本屆溫網女單頭5號種子中唯一晉級的選手。

莎芭蓮卡現年27歲，坐擁3座大滿貫金盃，但她迄今溫網女單最佳成績是4強，未曾闖進決賽。

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