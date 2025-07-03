溫網／吳芳嫺女雙首輪勝出 與詹皓晴各攜搭檔晉次輪

台灣網球女將吳芳嫺今天與中國搭檔蔣欣玗在溫布頓網球錦標賽的女雙首輪，以6比4、6比4勝出挺進次輪，而另名台將詹皓晴也與捷克搭檔卡雷茨科娃攜手晉級。

即將迎接26歲生日的台灣女將吳芳嫺，開季在女雙賽場表現亮眼，這次溫網仍與同為1999年出生的中國好手蔣欣玗搭檔，兩人榮膺女雙第12種子，首輪則迎戰「中國組合」朱琳、湯千慧，爭取前進32強資格。

吳芳嫺、蔣欣玗在首盤與對手上演「保發大戰」，雙方戰成3比3平手後，「海峽組合」終於在第7局找到突破機會，並率先完成破發，搭配接下來的發球局維持穩定發揮，讓吳芳嫺、蔣欣玗以6比4先馳得盤。

手握聽牌優勢的吳芳嫺、蔣欣玗在次盤趁勝追擊，開局就賞給對手2次破發，取得3比0領先，甚至率先逼出賽末點，可惜全數被對手化解、無緣提前結束比賽，不過「海峽組合」仍穩紮穩打守住發球局，最後再以6比4搶下比賽勝利，同時勇闖溫網女雙次輪。

另名台灣網球名將詹皓晴今天也與捷克搭檔卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）在溫網女雙首輪亮相，兩人在首盤歷經艱辛的搶7大戰勝出後，終場以7比6（7比5）、6比2擊敗美國史特恩斯（Peyton Stearns）、哈薩克普汀塞娃（Yulia Putintseva）的組合，同樣晉級女雙次輪。

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