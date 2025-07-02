溫網／詹皓晴、雷茨科娃過頭關 晉級女雙第二輪

我國網球女雙好手詹皓晴與捷克搭擋雷茨科娃（Barbora Krejcikova），今天在溫網女雙首輪賽事登場，並在與美國斯特恩絲（Peyton Stearns）／哈薩克普汀塞娃（Yulia Putintseva）之戰，最終以7：6（7：5）、6：2直落二勝出，挺進第二輪。

詹皓晴這次溫網與過去曾搭擋過的7屆大滿貫雙打冠軍雷茨科娃合拍，並且在女雙首輪遭遇斯特恩絲／普汀塞娃，在首盤賽事中雙方就展開激烈拉鋸，前9局雙方就各自2度打破對手發球局，並且一路將比賽帶入搶七，最終才由詹皓晴／雷茨科娃以7：6（7：5）先下一城。

第二盤台捷組合則是乘勝追擊，在開盤就率先破發，並在第5局完成本場比賽第4度的破發後，最終以6：2勝出，挺進到女雙第二輪。

至於我國另外兩組女雙組合第12種子的吳芳嫺／蔣欣玗，稍晚將在女單首輪遭遇中國大陸朱琳／湯千慧，至於謝淑薇／奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）則是預計在明天登場。

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