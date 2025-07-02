快訊

不是印度！關稅寬限期將至 川普：與越南達成貿易協議

台大婦科名醫「性侵3女業務」沒來開庭 法院沒入40萬保證金

非首次！紀寶如兒與妻大吵砍傷勸架友人 警意外搜出家中大量毒品

溫網／詹皓晴、雷茨科娃過頭關 晉級女雙第二輪

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹皓晴（右）與捷克搭擋雷茨科娃攜手挺進到女雙第二輪。圖／劉雪貞提供
詹皓晴（右）與捷克搭擋雷茨科娃攜手挺進到女雙第二輪。圖／劉雪貞提供

我國網球女雙好手詹皓晴與捷克搭擋雷茨科娃（Barbora Krejcikova），今天在溫網女雙首輪賽事登場，並在與美國斯特恩絲（Peyton Stearns）／哈薩克普汀塞娃（Yulia Putintseva）之戰，最終以7：6（7：5）、6：2直落二勝出，挺進第二輪。

詹皓晴這次溫網與過去曾搭擋過的7屆大滿貫雙打冠軍雷茨科娃合拍，並且在女雙首輪遭遇斯特恩絲／普汀塞娃，在首盤賽事中雙方就展開激烈拉鋸，前9局雙方就各自2度打破對手發球局，並且一路將比賽帶入搶七，最終才由詹皓晴／雷茨科娃以7：6（7：5）先下一城。

第二盤台捷組合則是乘勝追擊，在開盤就率先破發，並在第5局完成本場比賽第4度的破發後，最終以6：2勝出，挺進到女雙第二輪。

至於我國另外兩組女雙組合第12種子的吳芳嫺／蔣欣玗，稍晚將在女單首輪遭遇中國大陸朱琳／湯千慧，至於謝淑薇／奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）則是預計在明天登場。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

溫布頓 溫網

延伸閱讀

溫網／史上第3位法網奪冠後首輪出局 高芙坦言心態調適出問題

溫網／新科女單法網冠軍一輪遊 約克維奇克服不適過頭關

網球／謝淑薇首搭澳洲新星 摘WTA伊斯特本網賽女雙亞軍

伊斯特本網賽／謝淑薇闖女雙冠軍戰 拚本季首冠

相關新聞

溫網／詹皓晴、雷茨科娃過頭關 晉級女雙第二輪

我國網球女雙好手詹皓晴與捷克搭擋雷茨科娃（Barbora Krejcikova），今天在溫網女雙首輪賽事登場，並在與美國...

溫網／男單13名種子首輪出局破大會紀錄 女單也有10人落馬

2025年溫布頓網球公開賽男單首輪頻頻爆冷，總共有13名種子選手被淘汰，打破大會紀錄，並追平2004年澳洲網球公開賽紀錄。 第3種子德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）苦戰5盤，不

溫網／史上第3位法網奪冠後首輪出局 高芙坦言心態調適出問題

三個多禮拜前才在法網賽場高捧生涯第二座大滿貫冠軍金盃，美國女單好手高芙（Coco Gauff）今天卻在溫網首輪賽事爆冷出...

溫網／新科女單法網冠軍一輪遊 約克維奇克服不適過頭關

美國網球好手高芙（Coco Gauff）幾週前才贏得法國網球公開賽冠軍，今天卻在溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）首...

溫網／曾俊欣不敵澳洲武基奇 二度會內賽力戰四盤仍止步首輪

身為我國今年唯一在溫網單打賽場出賽的選手，「夜市球王」曾俊欣今天在溫網男單首輪賽事遭遇世界排名第93名的澳洲選手武基奇（...

溫網／力拚溫網三連霸 阿爾卡拉斯首輪鏖戰5盤驚險晉級

西班牙新生代網球好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天有驚無險，在與義大利老將佛尼尼（Fabio Fognin...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。