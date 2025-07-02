溫網／男單13名種子首輪出局破大會紀錄 女單也有10人落馬
2025年溫布頓網球公開賽男單首輪頻頻爆冷，總共有13名種子選手被淘汰，打破大會紀錄，並追平2004年澳洲網球公開賽紀錄。
第3種子德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）苦戰5盤，不敵法國瑞德克內希（Arthur Rinderknech）。第7種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti）、第8種子魯內（Holger Rune）和第9種子梅德維夫（Daniil Medvedev）也都出局。
女單也是冷門頻傳，剛奪下法國網球公開賽的高芙（Coco Gauff）首輪敗給烏克蘭選手雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）。第3種子皮古拉（Jessica Pegula）也敗給世界排名第116的科恰雷托（Elisabetta Cocciaretto），這是公開賽年代以來，首次有2位女單前3種子於首輪出局。
除了高芙和皮古拉，女單第5種子中國大陸鄭欽文及第9種子巴杜莎（Paula Badosa）也都首輪出局，女單共10名種子選手首輪落馬。
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