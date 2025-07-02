溫網／史上第3位法網奪冠後首輪出局 高芙坦言心態調適出問題

三個多禮拜前才在法網賽場高捧生涯第二座大滿貫冠軍金盃，美國女單好手高芙（Coco Gauff）今天卻在溫網首輪賽事爆冷出局，成為史上第3位在法網奪冠後，隨即在溫網首輪出局的球員，高芙賽後坦言心態調適確實出現一點問題。

年僅21歲的高芙，上月才在法網女單冠軍賽拍退莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），奪下繼2023年美網以來的個人生涯第二座大滿貫冠軍，不過在沒有太多慶祝時間的情況下，高芙隨即投入溫網備戰，不過今天卻意外在首輪敗給烏克蘭選手雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska），生涯第二度在溫網首輪就止步。

根據統計數據，高芙也是公開賽年代以來第3位在法網奪冠後，卻於溫網首輪出局的球員，前兩人則為2005年的海寧（Justine Henin）以及2010年的絲基亞沃內（Francesca Schiavone）而加上昨天同樣在女單首輪爆冷輸球的第三種子皮古拉（Jessica Pegula），今年溫網更創下公開賽年代以來首次有兩位前三種子選手在首輪就出局的狀況。

對於今天比賽中出現29次非受迫性失誤以及9次雙發失誤，高芙賽後坦言，過去幾周的心情轉換與調適上確實出現一些問題，「我覺得最近發生的一切讓我精神上有點不知所措，所以我覺得我沒有足夠的時間去慶祝並且重新投入到比賽之中。」而溫網也成為高芙生涯至今唯一還未闖進過4強的大滿貫賽事。

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