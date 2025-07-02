快訊

台幣狂升投資風險分散要進化 調整股債配、多留意黃金

陳晨威被爆載新歡回家 對象是兄弟「台泰混血」啦啦隊啾啾

彭振聲聞妻亡痛哭喊「一句話」 昔下屬憶長官為人好不捨

聽新聞
0:00 / 0:00

溫網／新科女單法網冠軍爆冷一輪遊 約克維奇克服不適過頭關

中央社／ 倫敦1日綜合外電報導
高芙。 美聯社
高芙。 美聯社

美國網球好手高芙（Coco Gauff）幾周前才贏得法國網球公開賽冠軍，今天卻在溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）首輪爆冷出局，她矢言下次會調整方向。

法新社報導，這屆溫網第2種子高芙以7比6（7/3）、6比1敗給世界排名第42的烏克蘭選手雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）。

高芙迄今已奪下兩座大滿貫冠軍，在6月法網封后後，外界原本預期她能在溫網有亮眼表現。

但這位21歲美國女將未能延續她在巴黎紅土賽場上的成功，反而在溫網首輪出局，寫下她自2023年以來最快的大滿貫落敗。

雅絲特蓮絲卡僅花78分鐘便強勢奪勝，高夫則成為繼第3種子皮古拉（Jessica Pegula）、第5種子鄭欽文之後，當天又一位爆冷出局的焦點選手。

約克維奇。 美聯社
約克維奇。 美聯社

男單賽事方面，塞爾維亞網球名將約克維奇Novak Djokovic）雖然感到身體不適並丟掉1盤，但賽後他感謝「醫生的神奇藥丸」助他挺過難關，開啟他爭奪創紀錄第25座大滿貫冠軍之路。

7度在溫網封王的約克維奇在深夜比賽中，以6比1、6比7（7/9）、6比2、6比2擊敗世界排名第41的法國選手穆勒（Alexandre Muller）。

約克維奇在首盤展現壓倒性優勢，3度破發，但穆勒在第2盤搶七勝出，將盤數扳平。

約克維奇在第3盤找回狀態，並在第4盤藉由幾次破發幫助他鎖定勝利。

約克維奇自2023年以來就與澳洲傳奇女將柯爾特（Margaret Court）並列擁有24座大滿貫單打冠軍，他認為最有可能拿下具歷史意義的第25座冠軍就是溫網。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

Novak Djokovic 溫布頓 溫網 約克維奇 高芙

延伸閱讀

溫網／曾俊欣不敵澳洲武基奇 二度會內賽力戰四盤仍止步首輪

溫網／力拚溫網三連霸 阿爾卡拉斯首輪鏖戰5盤驚險晉級

溫網／去年闖4強 俄羅斯前球王爆冷一輪遊

溫網／包辦連6場大滿貫金盃 阿爾卡拉斯、辛納成奪冠最大熱門

相關新聞

溫網／史上第3位法網奪冠後首輪出局 高芙坦言心態調適出問題

三個多禮拜前才在法網賽場高捧生涯第二座大滿貫冠軍金盃，美國女單好手高芙（Coco Gauff）今天卻在溫網首輪賽事爆冷出...

溫網／新科女單法網冠軍爆冷一輪遊 約克維奇克服不適過頭關

美國網球好手高芙（Coco Gauff）幾週前才贏得法國網球公開賽冠軍，今天卻在溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）首...

溫網／曾俊欣不敵澳洲武基奇 二度會內賽力戰四盤仍止步首輪

身為我國今年唯一在溫網單打賽場出賽的選手，「夜市球王」曾俊欣今天在溫網男單首輪賽事遭遇世界排名第93名的澳洲選手武基奇（...

溫網／力拚溫網三連霸 阿爾卡拉斯首輪鏖戰5盤驚險晉級

西班牙新生代網球好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天有驚無險，在與義大利老將佛尼尼（Fabio Fognin...

溫網／莎芭蓮卡 女單旗開得勝

本屆溫網女單頭號種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以6比1、7比5直落二淘汰加拿大女將布蘭斯泰因（Carson Branstine），晉級女單次輪。

溫網／去年闖4強 俄羅斯前球王爆冷一輪遊

年度草地盛事溫布頓今天點燃戰火，賽事剛開打就冷門頻傳，前兩年都打進4強的俄羅斯前球王梅德維夫（Daniil Medved...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。