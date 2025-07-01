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溫網／曾俊欣不敵澳洲武基奇 二度會內賽力戰四盤仍止步首輪

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
曾俊欣在溫網會內賽男單首輪力戰四盤落敗。 法新社
曾俊欣在溫網會內賽男單首輪力戰四盤落敗。 法新社

身為我國今年唯一在溫網單打賽場出賽的選手，「夜市球王」曾俊欣今天在溫網男單首輪賽事遭遇世界排名第93名的澳洲選手武基奇（Aleksandar Vukic），在全場發生9次雙發失誤下，最終以3：6、4：6、6：4、6：7（4：7）敗下陣來，無緣拿下大滿貫會內賽首勝。

世界排名第96名的曾俊欣，曾在2022年登上溫網會內賽舞台，不過該年在首輪就不敵英國好手格雷（Alastair Gray），無緣在草地大滿貫賽奪勝，而今年曾俊欣再度登上溫網會內賽舞台，並在今天遭遇男單世界排名曾高居48名的武基奇。

生涯第二度交手的曾俊欣與武基奇，今天首度在大滿貫會內賽舞台碰頭，在首盤賽事中雙方在前7局都互保發球局，第8局兩人則是展開激戰，武基奇4度逼出破發點後才成功打破僵局，以5：3取得領先，並以6：3先下一城。

第二盤武基奇乘勝追擊，開盤就率先破發，並以6：4再下一城，取得聽牌優勢，不過第三盤曾俊欣在再度被對手先破發的情況下落入3：4落後，但接下來他卻連下3局，以6：4扳回一城，將戰線延長到第4盤。

第四盤雙方再度打出激烈拉鋸戰，曾俊欣也展現極佳韌性，在武基奇率先破發後都能在下一局回敬破發，也將戰線帶入搶七，不過曾俊欣在3：4落後時，出現關鍵雙發失誤，讓對手取得5：3領先，隨後又發生掛網狀況，讓武基奇取得3個賽末點，儘管曾俊欣化解兩個賽末點，但卻出現反拍掛網的失誤，最終以6：7（4：7）敗下陣來。

曾俊欣。截圖自畫面
曾俊欣。截圖自畫面

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