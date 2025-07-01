溫網／力拚溫網三連霸 阿爾卡拉斯首輪鏖戰5盤驚險晉級
西班牙新生代網球好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天有驚無險，在與義大利老將佛尼尼（Fabio Fognini）鏖戰5盤後勝出，他要尋求溫布頓網球錦標賽男單三連霸。
法新社報導，男子單打世界排名第2的阿爾卡拉斯於溫網中央球場（Centre Court）悶熱難耐天氣下苦戰逾4個小時，最後以7比5、6比7（5/7）、7比5、2比6、6比1力克38歲的佛尼尼，驚險闖進次輪。
這是「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）於2010年溫網男單首輪打了5盤險勝哥倫比亞選手法拉（Alejandro Falla）以來，首度有上屆冠軍在溫網首輪必須鏖戰5盤才晉級。
有「小蠻牛」之稱的阿爾卡拉斯今天表現時好時壞，包括發生62次非受迫性失誤，但他拒絕讓自己顯露疲態。
22歲的阿爾卡拉斯到了決勝盤第2局時，在關鍵時刻破發，下一局又救了兩個破發點後，他大吼一聲「加油」。
佛尼尼不是省油的燈，給了阿爾卡拉斯一場比原本預期還嚴厲的考驗，但男單世界排名第138的佛尼尼最後精疲力竭，阿爾卡拉斯再度展現他在決勝盤的高超球技。
阿爾卡拉斯打過18次大滿貫賽首輪比賽，從未吞過敗仗，而他在前兩屆溫網男單決賽打敗的對手都是塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）。
阿爾卡拉斯將於本屆溫網第2輪迎戰英國選手塔維特（Oliver Tarvet），他說這會是另一場艱難的考驗。
🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言