溫網／去年闖4強 俄羅斯前球王爆冷一輪遊

年度草地盛事溫布頓今天點燃戰火，賽事剛開打就冷門頻傳，前兩年都打進4強的俄羅斯前球王梅德維夫（Daniil Medvedev）和女單列20種子的拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）都落馬，今年第三場大滿貫旅程提前告終。

29歲的梅德維夫最高排名曾到世界第一，前年美網和去年澳網都闖進決賽，2023年首度打進溫網4強，去年再闖4強也追平個人溫網最佳，不過今年前兩場大滿貫都滑鐵盧，澳網第二輪出局，法網「一輪遊」，沒想到今天溫網首戰碰世界排名64的法國法國邦齊（Benjamin Bonzi）再度踢到鐵板。

和梅德維夫同年的邦齊，首盤在「搶七」先下一城，第二盤雖讓出，第三盤另一次「搶七」再把握住機會；取得盤數「聽牌」優勢後，邦齊第四盤更率先破發成功，最終在超過3小時激戰中以7：6（7：2）、3：6、7：6（7：3）、6：2淘汰掉第9種子，爆出開賽最大冷門。

梅德維夫過往6度在全英俱樂部亮相，最差成績是2017年首度參賽的第二輪，今年首戰出局創下個人最差成績。

2018年曾打進溫網4強的奧斯塔朋科，今天也成爆冷出局一方，她和地主女將卡塔爾（Sonay Kartal）大戰三盤後以5：7、6：2、2：6敗陣，只能和我國名將謝淑薇在女雙尋求突圍。

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