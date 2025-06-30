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溫網／倫敦出現罕見高溫 主辦方稱已準備周全

中央社／ 倫敦30日綜合外電報導
溫網賽事現場。 路透
溫網賽事現場。 路透

溫布頓網球錦標賽主辦單位全英俱樂部（All England Club）執行長波頓表示，隨著今天倫敦的氣溫飆升，「我們已做好萬全應對準備」。

法新社報導，今天是溫網（Wimbledon）開賽首日，氣溫預計將攀升到攝氏33度以上。

往年溫網經常在陰冷潮溼的天氣下舉行，但今年已準備好啟動「高溫規則」，以保護球員健康。

高溫規則是以熱負荷指數（heat stress index）為基礎進行判斷，該指數會將空氣溫度、溼度及地表溫度等多項因素納入考量。

在比賽開始前30分鐘、當地時間下午2時及5時，都會觀測熱負荷讀數。

根據高溫規則，當熱負荷指數達到或超過攝氏30.1度，女子賽事第2及第3盤之間、男子賽事第3及第4盤之間皆可休息10分鐘。

波頓（Sally Bolton）指出，主辦單位也設有保護場上球僮的規則，他們可穿戴涼感領巾。她也呼籲觀賽球迷多關心周遭的其他人。

她說：「我們並不習慣這種氣溫，但已做好充分準備。事實上我們很高興（今年賽事）天氣晴朗，而不是像去年一樣陰雨綿綿。」

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溫網 溫布頓

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