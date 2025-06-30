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溫網／和小蠻牛熱戀？英國甜心闢謠：就是朋友
網壇「神鵰俠侶」不在少數，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和英國甜心瑞度卡努（Emma Raducanu）更被傳出是新一代話題性十足的金童玉女，不過瑞度卡努在溫網開戰前的記者會反駁兩人交往中，強調「我們就是好友」。
剛完成法網連霸的阿爾卡拉斯是網壇當紅球星，瑞度卡努2021年則是以灰姑娘之姿從外卡一路連勝完成美網封后，兩位同是22歲的球星被指過從甚密，且今年美網將搭檔混雙，互動交情成媒體追逐焦點。
溫布頓前，瑞度卡努在記者會就再次被問到和阿爾卡拉斯的關係，聽到問題後露出笑容的她駁斥兩人交往傳聞，直接回說：「我們就是好朋友。」
瑞度卡努上周接受《BBC》訪問時也被問過類似問題，她對這起緋聞受到關注感到好笑，但也大方說，很高興為大家提供了些娛樂話題。
目前世界排名40的瑞度卡努也分享，她和阿爾卡拉斯相識已久，2021年就已經結識，「在任何人贏下任何比賽前，我們就和朋友一樣交談了。」
阿爾卡拉斯剛在法網打下生涯第5座大滿貫，溫布頓以衛冕者之姿登場，今天首日賽程將在中央球場打頭陣，台灣時間晚上8點半出戰義大利老將佛格尼尼（Fabio Fognini）。
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