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溫網／開戰前亂入球后記者會 約克維奇給建議：要多力道

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
莎芭蓮卡(左)開記者會時，約克維奇入。截圖自畫面
莎芭蓮卡(左)開記者會時，約克維奇入。截圖自畫面

擁有7座草地大滿貫金盃的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今年溫布頓開打前「亂入」世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）的記者會，還接受球后提問後開玩笑提出建言，要這位力量聞名的白俄羅斯名將再「多點力道」。

今年小約和莎芭蓮卡花了些時間在全英俱樂部一起訓練，莎芭蓮卡的記者會尾聲，小約突然闖入，開玩笑要莎芭蓮卡趕快結束記者會，才能換他接管大局。

莎芭蓮卡立刻轉換角色成為提問者，問小約和自己對打的感覺如何，「你怎麼看我的程度？我打得好嗎？」

手握24座大滿貫的小約馬上接招，笑說：「我認為妳有潛力，是名極具天份的球員。」

「我能誠實說嗎？妳在場上少了些強度，力道不夠，球太平了，要放鬆一點，再加些力道進去。」小約的回答引來現場一陣笑聲。

早在2011年溫布頓，小約就有過類似經驗，當時他世界排名第2，時任球后的「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniack）也曾闖進小約記者會擔任提問者，小約最後高捧生涯第一座草地大滿貫金盃，伍茲妮雅琪則在第四輪落馬。

今年溫布頓將於明天點燃戰火，小約挑戰第8冠的第一關將碰法國穆勒（Alexandre Muller），莎芭蓮卡首輪碰加拿大布蘭斯泰因（Carson Branstine）。

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溫網 溫布頓

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