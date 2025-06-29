溫網／開戰前亂入球后記者會 約克維奇給建議：要多力道
擁有7座草地大滿貫金盃的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今年溫布頓開打前「亂入」世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）的記者會，還接受球后提問後開玩笑提出建言，要這位力量聞名的白俄羅斯名將再「多點力道」。
今年小約和莎芭蓮卡花了些時間在全英俱樂部一起訓練，莎芭蓮卡的記者會尾聲，小約突然闖入，開玩笑要莎芭蓮卡趕快結束記者會，才能換他接管大局。
😆Novak Djokovic crashed Aryna Sabalenka's press conference.— CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) June 29, 2025
💬Sabalenka:
"They asked what have we been chatting after one-hour hit. How do you see my level?
💬Djokovic:
"You're a really talented player... But I feel you're lacking intensity on the court.🤣"#Wimbledon #Tennis pic.twitter.com/bZS0loHQn1
莎芭蓮卡立刻轉換角色成為提問者，問小約和自己對打的感覺如何，「你怎麼看我的程度？我打得好嗎？」
手握24座大滿貫的小約馬上接招，笑說：「我認為妳有潛力，是名極具天份的球員。」
「我能誠實說嗎？妳在場上少了些強度，力道不夠，球太平了，要放鬆一點，再加些力道進去。」小約的回答引來現場一陣笑聲。
早在2011年溫布頓，小約就有過類似經驗，當時他世界排名第2，時任球后的「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniack）也曾闖進小約記者會擔任提問者，小約最後高捧生涯第一座草地大滿貫金盃，伍茲妮雅琪則在第四輪落馬。
今年溫布頓將於明天點燃戰火，小約挑戰第8冠的第一關將碰法國穆勒（Alexandre Muller），莎芭蓮卡首輪碰加拿大布蘭斯泰因（Carson Branstine）。
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