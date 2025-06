溫網／開戰前亂入球后記者會 約克維奇給建議：要多力道

擁有7座草地大滿貫金盃的塞爾維亞名將約克維奇(Novak Djokovic),今年溫布頓開打前「亂入」世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)的記者會,還接受球后提問後開玩笑提出建言,要這位力量聞名的白俄羅斯名將再「多點力道」。

今年小約和莎芭蓮卡花了些時間在全英俱樂部一起訓練,莎芭蓮卡的記者會尾聲,小約突然闖入,開玩笑要莎芭蓮卡趕快結束記者會,才能換他接管大局。

😆Novak Djokovic crashed Aryna Sabalenka's press conference.



💬Sabalenka:

"They asked what have we been chatting after one-hour hit. How do you see my level?



💬Djokovic:

"You're a really talented player... But I feel you're lacking intensity on the court.🤣"#Wimbledon #Tennis pic.twitter.com/bZS0loHQn1