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溫網／台波組合 謝淑薇混雙奪冠

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
謝淑薇（左）與波蘭搭檔傑林斯基，開心持著溫網混雙冠軍盃。（法新社）
謝淑薇（左）與波蘭搭檔傑林斯基，開心持著溫網混雙冠軍盃。（法新社）

挑戰溫布頓女雙連霸雖失利，我國女網「一姊」謝淑薇台灣時間昨天凌晨仍踏上中央球場舞台，且和波蘭搭檔傑林斯基以六比四、六比二擊敗墨西哥組合岡薩雷茲／歐兒摩絲，收下澳網後、兩人合作的第二座大滿貫混雙金盃；這也是謝淑薇生涯第九座大滿貫冠軍，為月底出征巴黎奧運再添信心。

謝淑薇堪稱「百搭女王」，九座大滿貫冠軍和五位不同搭檔打下，唯一不曾到手的美網也有機會在今年「解鎖」，但在此之前，她將在巴黎奧運出賽，她將和年僅廿歲的曹家宜攜手，挑戰中華網球隊史無前例的奧運獎牌。

曹家宜七月開始已到歐洲紅土賽場為巴黎備戰，上周在瑞典一路打進ＷＴＡ一二五的博斯塔德女網賽決賽，前天和泰國搭檔普利佩契一舉登頂。這是曹家宜繼去年十月香港公開賽後，再度迎接WTA層級金盃，昨天公布的世界排名一口氣上升廿七席，來到生涯新高的一三五名，奧運的表現更受期待。

謝淑薇生涯第一座大滿貫是在溫布頓打下，二○一三年迄今已四度女雙登頂，今年女雙也打進四強，但遭逆轉，無緣挑戰跨屆四連霸。昨天混雙奪冠後，她特別提到，本來希望前一天的女雙就能再到中央球場，可惜沒能如願，「謝謝傑林斯基帶我回到令人讚嘆的球場，能在溫布頓出賽一直是很棒的感受。」

台波組合今年澳網首度合體就驚奇捧冠，法網也打進四強，溫布頓延續合拍超高勝率，傑林斯基表示，謝淑薇的經驗幫助兩人重返中央球場，「第二輪後，我們通過一些難關，我以我們為榮，以我們戰鬥和合作的內容為榮。」

謝淑薇女雙止步溫布頓四強，排名從世界第二下滑到世界第六，但混雙再捧冠，寫下個人和台灣網壇新里程，賴清德總統拍發賀電鼓勵謝淑薇持續奮戰，期許在巴黎奧運再獲殊榮。

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溫布頓 溫網

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