溫網／男單決賽再敗 喬科維奇不向世代交替低頭

約克維奇（Novak Djokovic）今天在溫網男單決賽遭阿爾卡拉斯（CarlosAlcaraz）直落三橫掃，但他堅定地表示明年會捲土重來，爭取生涯第8座溫網男單冠軍頭銜。

法新社報導，繼去年溫網男單決賽敗給阿爾卡拉斯後，今年相同爭冠戲碼又是喬科維奇無情地被這位21歲的西班牙新星粉碎，無緣生涯第25座大滿貫金杯，也讓眾人見證網壇又一次世代交替。

儘管球員生涯進入尾聲，但曾為一代球王的喬科維奇說2025年還會繼續拚戰。明年約克維奇將滿38歲。

在遭對方6比2、6比2、7比6（7比4）橫掃輸球後，約克維奇說：「就重回溫網賽場而言，我會很樂意，我現在完全沒有這是我最後一次打溫網的念頭。」

「在我心中對自己沒有任何設限，只要感覺還能在這個高級別賽事出戰，我就會繼續打。」

接下來不到兩週裡約克維奇將轉往巴黎，力拚難得的奧運金牌。